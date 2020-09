Manos a los controles

La popular cantante virtual llegó a nuestro continente con un nuevo juego que incluye 101 canciones, un innovador modo de juego y muchas sorpresas más para poner a bailar y cantar a los jugadores.

Después de tres meses de que Hatsune Miku regresara a Japón con un nuevo videojuego llamado Hatsune Miku: Project Diva Mega39´s, finalmente debutó el pasado mayo la versión localizada para Estados Unidos, llamada Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix, exclusivamente para Nintendo Switch.

La famosa "vocaloid" regresa a los escenarios, con un innovador modo de juego, algunas canciones nuevas y unas sorpresas más para celebrar 10 años de presentarse en conciertos virtuales a través de los videojuegos. Bailamos, cantamos y tocamos las notas de sus éxitos. Ahora te contamos cómo nos fue.

¿DE QUÉ VA?

Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix no tiene un modo historia como tal, sin embargo, los videos de las canciones desarrollan ciertas narrativas mientras Hatsune Miku y otros personajes virtuales bailan y cantan.

Hay algunas pistas que únicamente muestran ilustraciones muy bonitas mientras juegas. Desde mi punto de vista, este tipo de temas son más fáciles de jugar al no mostrar elementos que se mueven y te distraen del movimiento de las notas que debes apretar.

Los intérpretes virtuales que participan en este juego son Hatsune Miku, Kagamine Rin, Kagamine Len, Megurine Luka, Kaito y Meiko, conocidos como "Piapro Characters".

Estos personajes fueron desarrollados para la línea de productos de sintetizadores de voz de la compañía Crypton Future Media, cuyo software permite recrear el canto de una voz cuidadosamente grabada y procesada para cada personaje, generando las partes vocales al introducir la melodía y letras en la computadora.

Desde el lanzamiento de este programa, los fanáticos comenzaron a crear canciones y videos inspirados en los personajes, para luego colaborar juntos en proyectos cada vez más ambiciosos al darle a cada personaje una expresión vocal diferente para mostrar su propio arte y creatividad.

El catálogo está compuesto por 101 canciones que reúnen el talento de varios artistas que han participado en el proyecto, con temas clásicos y la inclusión de algunas canciones nuevas, como el tema principal del juego llamado "Catch the Wave".

¿CÓMO SE JUEGA?

El modo tradicional de este juego es Arcade Mode, que reproduce una canción y te indica qué botones apretar para seguir el ritmo. Si no conoces los juegos de Hatsune Miku debes saber que no son como Guitar Hero o Rock Band, que los botones caen en filas de arriba hacia abajo.

Aquí las notas pueden venir de todas direcciones y se mueven a lo largo de la pantalla hasta llegar al indicador, en el que gira una flecha en el sentido de las manecillas del reloj para señalar que el momento exacto para pulsar el botón es cuando la flecha apunta hacia arriba, o hacia las 12:00 horas, si así lo quieres ver.

En ocasiones las notas hacen ligeras curvas, se combinan simultáneamente o te piden mantenerlas apretadas para aumentar tu puntuación.

Si no estás acostumbrado a este tipo de juegos, es muy probable que desde la dificultad media te encuentres con complicaciones, afortunadamente, puedes utilizar el No Fail Mode para que la canción continúe, a pesar de tus errores, además de Start Practice, el modo que te permite seleccionar en qué momento de la canción quieres empezar a jugar para pulir tus habilidades.

EL NIVEL DE DIFICULTAD

ES VARIADO

Un buen detalle de los desarrolladores es que permiten al jugador personalizar la manera en la que se muestran las notas. Aunque inicialmente son los botones A, B, Y, X y las flechas de dirección de izquierda o derecha, puedes ajustarlas para que se muestren los botones de PlayStation con círculo, cuadrado, triángulo o la equis.

Una de las novedades con la llegada de la vocaloid a Nintendo Switch es el modo de juego Mix Mode, diseñado para utilizar los sensores de movimiento de los Joy-Con y que puedes disfrutar tanto en el modo de TV al poner el Switch en el dock conectado a tu pantalla, o en el modo Table Top.

En este modo, en lugar de apretar los botones, debes mover los Joy-Con según las notas que bajen en la pantalla y apretar el gatillo en el momento preciso.

Mega Mix ofrece una tercera forma de jugar, aunque no se le llamó como un "modo de juego" específicamente. Se trata de Tap Play, que sustituye los controles tradicionales de Arcade Mode para que los jugadores puedan accionar las notas al apretar la pantalla táctil de la consola de Nintendo.

Aunque se muestran los botones en la parte inferior, puedes apretar las notas en cualquier parte de la pantalla, respetando la división vertical para cada nota.

Activar esta forma de jugar es algo rebuscado, pues en el menú principal debes ir a [Customization], elegir la opción [Game/Control Config], seleccionar [Arcade Mode] y cambiar a [Enable] en la parte inferior del menú que dice [Tap Play].

Así, puedes jugar Arcade Mode al apretar las notas directamente en la pantalla, la cual se divide verticalmente en cuatro zonas para cada nota, para que puedas apretar en cualquier parte y no tengas que limitarte a activar las imágenes de los botones que yacen en la parte inferior.

Aunque el juego te muestra únicamente cuatro notas en este modo, para activar las notas de Slide y Chain Slide (las flechas), basta con que deslices tu dedo a la izquierda, o derecha, según te pida el icono.

¡LO MEJOR!

Sin duda la enorme variedad de alternativas para disfrutar el juego. Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix ofrece muchas opciones, tanto para los jugadores experimentados, como para los gamers que quieren probar por primera vez esta experiencia musical.

Aunque no me considero fanático, otra de las cosas que me gustó es el amplio catálogo de canciones, que incluyen temas con diferentes estilos gracias a la diversidad de artistas involucrados. Incluso busqué algunas de las canciones en Spotify para armar una lista de producción.