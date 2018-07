´Mano negra en la elección´: JR

Los resultados de la elección a presidente municipal en Reynosa celebrada el domingo pasado que colocaron a la candidata de la coalición "Por Tamaulipas al Frente" Maki Esther Ortiz Domínguez como ganadora, serán impugnados por el candidato José Ramón Gómez Leal de "Juntos Haremos Historia" al asegurar que hay irregularidades y omisiones en el conteo de votos.

"En la jornada electoral muchas casillas se abrieron tarde y lo más triste fue el final cuando muchos representantes del INE se fueron diciendo que no se les pagó; dejaron las casillas adrede para hacer lento el conteo,algunos representantes acabaron hasta las 4 o 5 de la mañana, son señas claras de que hubo mano negra", denunció ´´JR´´.

Explicó que antes de que el Instituto Electoral de Tamau-lipas en Reynosa entregara la constancia de mayoría a Maki, se presentó una inconformidad que no fue atendido. "Sus cuentas de votos no dan y no van a coincidir, dicen que obtuvo Maki más votos que Andrés Manuel López Obrador, no puede ser posible, esta lucha no se trata de llegar al poder por llegar queremos hacer un cambio´´.

Y es que de acuerdo con los conteos de la autoridad municipal, Maki obtuvo 150 mil 712 votos contra 100 mil 76 de José Ramón y 29 mil 370 de Serapio Cantú Barragán.

Estas cantidades de acuerdo con Gómez Leal no coinciden.

"Si sumas los votos del PAN del distrito 2 y 3 te da que ella obtuvo 78 mil votos y el conteo que nosotros tenemos es que los de MORENA recibimos más de 100 mil".

ELECCIÓN ARREGLADA

En la rueda de prensa también participó Alejandro Rojas Díaz Durán, sub coordinador de MORENA en la segunda circunscripción electoral quien afirmó que la elección se arregló con el poder estatal.

"Vamos a traer observadores internacionales y psicólogos porque es un caso de que aunque usted no lo crea, es una candidata que sacó más votos que AMLO, la clave con la que ganó se llama fraude", dijo en la rueda de prensa.

La impugnación se enviará en las próximas horas y dependerá del Tribunal Electoral decidir si procede o no.