Mano dura a infractores. Se aplicarán multas a quienes no respeten

Valle Hermoso, Tam.- La remodelación de la Plaza Principal por un "Nuevo Valle Hermoso", trajo también cambios en la cultura de manejo de los habitantes, sobre todo de quienes aprecian de un espacio público abierto como el recién remodelado.

La dirección de la Policía Vial local, informó que se habrá de multar con infracciones de tránsito, a todos los que no respeten los señalamientos que ya se pintaron tanto en el asfalto, como los que se colocaron sobre la banqueta de la zona.

En los espacios o cajones recién construidos, sólo se pueden estacionar personas de manera lateral para que no obstaculicen a los automóviles que pasan por la calle.

Sobre la banqueta, no se podrá estacionar ningún otro vehículo, por lo que tendrán que buscar lugar más lejano en caso de querer asistir a la plaza principal.

Lo anterior lo dio a conocer Efrén Torres, director del departamento de la Policía Vial local, quien dijo que estarán trabajando por hacer una nueva cultura en el manejo de los habitantes.

Aunque no se habló de las infracciones a aplicar, se sabe que las personas que sean retiradas con sus vehículos de las zonas no permitidas, podrían pagar hasta 300 pesos de multa o más por no cumplir con el reglamento de tránsito local.