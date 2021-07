Mano a mano con sus héroes

Y no es para menos, pues en él no sólo hace homenaje a grandes figuras musicales que lo han marcado, como Rocío Dúrcal, Omara Portuondo, José José y Armando Manzanero, sino que pudo cumplir su sueño de cantar junto a ellos, convirtiéndolo en el regalo más grande de su carrera.

GRANDES COVERS

"Hacer covers, muchos lo han hecho, pero ¿cantarlos con ellos? Y es una de las cosas que más le agradezco a Dios y a la vida, que mi carrera haya llegado tan lejos como para poder acercarme un poquito a ellos y que voltearan hacia mí y me abrazaran de la manera en la que lo hicieron. No hay uno solo que no haya sido maravilloso conmigo", destacó Rivera en conferencia.

En el disco de 14 temas, que estrena en todas las plataformas este viernes, el mexicano hace mancuerna también con Gloria Estefan, José Luis Perales, Roberto Carlos, Mercedes Sosa y Raphael, entre otros.

En el caso de figuras recientemente fallecidas, como Manzanero, pudo grabar con él en vida, pero en otros, como Dúrcal, la tecnología ayudó.

Rivera fijó como objetivo rendirle tributo al legado que han construido esas figuras con sus trayectorias, y que su música continúe resonando en las nuevas generaciones.

"Me decían mis fans: ´Es que no puedo creer que el ídolo de mi mamá y el mío estén cantando juntos´. Es lo que también me entusiasma mucho, poder llevar a todos estos artistas que llevamos todos en el ADN, a estas generaciones.

"Además yo le tengo un profundo respeto a todos, son 14 leyendas celebrando su música, su vida, su historia y que han aportado también mucho a mi música, son mis héroes musicales", explicó el cantante de 35 años.

Pese a su trayectoria de más de 15 años, Rivera aún no se considera.

"Me faltan muchos años para eso, pero claro que es el deseo que todos los artistas tenemos y soñamos. Ahora que tuve la oportunidad de compartir con tantos de ellos, que me contaran sus anécdotas, cuando uno como artista tiene la oportunidad de vivir estos momentos únicos, claro que tu cabeza vuela y sueñas con algún día ser como ellos", expresó.