Manipulan bombas ante falta de agua

Cd. Victoria, Tam.-

En días pasados el gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Victoria, Humberto Calderón Zúñiga, denunció que, ante la problemática de desabasto del agua, residentes de algunos sectores de esta capital habían manipulado las bombas o plantas de rebombeo afectando a otros sectores.

En este sentido el titular de la Jurisdicción Sanitaria número 1, Alejandro Cárdenas Anzures, consideró que esto no ponía en riesgo la calidad del agua suministrada en los más de 110 mil domicilios en esta localidad, "todos los yacimientos que tenemos son de agua potable, no es como en otras zonas como en playa donde el agua no llega a ser potable en algunos yacimientos, pero aquí sí es potable, el tratamiento que se le da para la llave que es la cloración eso ya es diferente".

El funcionario de la Secretaría de Salud indicó que hasta el momento no han sido halladas bacterias coliformes fecales, u otro tipo de microorganismos patógenos, en las muestras de agua recabadas en distintos sectores de esta capital y que puedan representar algún tipo de riesgo para la comunidad, por lo cual descartó peligro para la salud por consumir el agua suministrada por la red subterránea operada por Comapa.