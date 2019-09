Maniobran contra fondos para muro

Washington, D.C.

Los demócratas del Senado están maniobrando en dos frentes para evitar que el presidente Donald Trump use poderes especiales de emergencia y desvíe fondos originalmente destinados a proyectos militares de construcción, como nuevas escuelas, para ampliar el muro en la frontera entre Estados Unidos con México.

Primero, el líder de la bancada demócrata del Senado, Chuck Schumer, anunció el martes que tratará de forzar una votación para rechazar el plan, diciendo que la votación daría a los legisladores la oportunidad de evitar que Trump "robe fondos militares de sus estados para cubrir los gastos de un muro caro e inútil que él prometió que México pagaría".

Una iniciativa similar fue aprobada hace algunos meses, incluso con los votos de 12 senadores republicanos, pero Trump la vetó. Las regulaciones permiten que Schumer lo intente nuevamente cada tantos meses y no permita que los republicanos bloqueen la votación.

Sin embargo, algo tal vez más inquietante para Trump es la posible votación del jueves en la poderosa Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Senadores, donde varios miembros están de acuerdo con los demócratas en que el mandatario se está extralimitando al reorganizar las decisiones del Congreso sobre los gastos con tal de financiar proyectos para su muro, que de otra manera habrían sido rechazados.

Un alto demócrata del panel, el senador Dick Durbin, dijo que tomará medidas para enmendar una iniciativa de ley sobre la asignación de 694.000 millones de dólares en fondos para el Pentágono a fin de evitar que Trump desvíe los fondos _destinados originalmente a proyectos militares_ hacia el muro.

La semana pasada, el Pentágono identificó 3.600 millones de dólares en proyectos de construcción militar que está dispuesto a cancelar a fin de construir 282 kilómetros (175 millas) del muro fronterizo. Uno de estos proyectos sacrificados sería una escuela con un costo de 63 millones de dólares en Kentucky, estado que representa por el líder de la bancada mayoritaria del Senado, el republicano Mitch McConnell, aunque la mayoría de los proyectos se ubicadon fuera del territorio continental de Estados Unidos.

"La cancelación de estos proyectos se basa en una la declaratoria del presidente de una emergencia nacional, que ha sido rechazada tal cual por ambas cámaras del Congreso en votaciones bipartidistas", dijo Durbin. "El Congreso no puede y no debe quedarse callado cuando el poder de asignación de fondos se define de esta manera. Si no, ¿para qué estamos aquí?".

Durbin prevalecería en una votación si los republicanos en el panel como Roy Blunt y Susan Collins votan como lo hicieron en marzo _ algo que sería embarazoso para líderes republicanos como McConnell y el jefe de la Comisión de Asignaciones Richard Shelby.

McConnell dijo que la medida de Durbin, junto con una votación relacionada con el aborto que prometió la senadora demócrata Patty Murray sobre una ley de gastos separada, representan violaciones al reciente pacto presupuestario.

"No puedo subrayar lo suficiente lo difícil que fue, considerando los participantes, llegar a un acuerdo", dijo McConnell. "Y ahora, comenzamos a dar el primer paso en el proceso de nuestro comité y aquí, nuestros amigos demócratas están tratando de salirse del acuerdo que todos firmamos y por el que votamos. Así que pienso que es algo realmente perturbador".

En comentarios capturados en vivo por un micrófono tras una votación sobre la propuesta de defensa, Durbin le imploró a Shelby que trabajase con él para impedir las maniobras de Trump sobre el muro. Shelby se mostró claramente empático.

"Voy a hacer todo lo posible", dijo Shelby. "Escúchame, voy a hablar con McConnell y tú habla con Schumer a ver si podemos reunirnos".

Una vocera de Shelby dijo que el republicano hablaba en términos más generales sobre avanzar el proceso de asignaciones _ que cubriría los detalles del acuerdo bipartidista de gastos y deuda. Por el momento, Shelby está trabajando para satisfacer la solicitud de Trump de 5.000 millones de dólares en nuevos fondos para el muro durante la siguiente ronda de leyes de gastos, aunque la medida no es negociable para los senadores demócratas ni para la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

Schumer dijo que Trump realmente está tratando de conseguir 12.000 millones de dólares para el muro, una vez la solicitud de 5.000 millones del mandatario se combine con dinero que el presidente intenta canalizar de las cuentas militares.

"Ellos saben muy bien que los 12 millones adicionales para el muro no van _ con los senadores demócratas ni en la cámara baja. Así que deberían considerar seriamente negociar ahora que le han mostrado al presidente que le están dando más vasallaje", dijo Schumer.

El paso de Schumer en el Senado para forzar una nueva votación pondría a los republicanos en una posición difícil. Por ejemplo, los republicanos Cory Gardner de Colorado y Martha McSally de Arizona apoyaron a Trump en la votación en marzo, pero podrían perder fondos para proyectos militares en sus estados.

Según Trump, un muro evitaría que los migrantes entren a Estados Unidos ilegalmente. En su campaña presidencial de 2016, él prometió varias veces que México pagaría por el muro, pero México se negó.