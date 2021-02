Mandy Moore oficialmente es mamá

"Gus está aquí. Fue puntual y llegó justo en la fecha de parto para deleite de sus padres", escribió Moore en la publicación junto a una foto del bebé en un enterito azul claro.

"Estábamos preparados para enamorarnos de toda una variedad de nuevas maneras posibles, pero esto va más allá de lo que jamás imaginamos", agregó.

Es el primogénito de la estrella de "This is Us" y el músico Taylor Goldsmith, quienes se casaron en 2018.