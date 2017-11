Mandan 'Gigantes' a la banca a Manning, por primera vez en 13 años

East Rutherford, EUA.- El mariscal de campo Eli Manning perdió el puesto de titular con Gigantes de Nueva York y este domingo será sustituido por Geno Smith, en el juego contra Raiders de Oakland, por la semana 13 de acción en la temporada 2017 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).



Ésta será la primera vez en 13 años que Gigantes salga al emparrillado con un pasador que no sea el menor de los Manning, esto debido al pobre desempeño del equipo, que apenas acumula marca de dos ganados y 10 perdidos, el más reciente descalabro el Jueves de Acción de Gracias por 10-20 ante Pieles Rojas de Washington.

Por ello, el entrenador en jefe Ben McAdoo decidió enviar a la banca al veterano de 14 temporadas y probar suerte con Smith, recién llegado al equipo y en su quinta campaña como profesional, quien acumula marca de 12-18 en 30 juegos que ha iniciado.

En un comunicado en el sitio del equipo en Internet, McAdoo simplemente anunció que "Geno empezará esta semana. En los últimos cinco juegos (de la campaña) observaremos a Geno y también le daremos una oportunidad a Davis (Webb, novato)".

De acuerdo con el documento, el plan original de McAdoo era que Manning saliera como titular en los siguientes encuentros, para ser reemplazado tras el medio tiempo por Smith, esto para ayudar al veterano a aumentar su racha de juegos consecutivos iniciados.

No obstante, el propio Manning rechazó la oferta, con lo que ahora su seguidilla quedará en 210 encuentros como titular, la segunda más larga en la historia de la NFL, pero todavía lejos de los 297 del ya retirado Brett Favre.

"El coach McAddo me dijo que podía seguir iniciando mientras Geno y Davis recibían la oportunidad de jugar. Pero siento que si vas a jugar con los otros, entonces juega con los otros. Ser titular para mantener la racha y saber que no vas a terminar el juego y tener la oportunidad de ganarlo no tiene sentido para mí", aseguró el menor de los Manning.

Y aunque el egresado de la Universidad de Mississippi sufrió las consecuencias, los problemas de Gigantes van más allá del quarterback, luego que sus receptores titulares, Odell Bekcham Jr. y Brandon Marshall se encuentran lesionados, lo mismo que el primer suplente, Dwayne Harris.

Asimismo, Manning había tenido que jugar con una línea ofensiva "parchada", con titulares como el centro Weston Richburg y el guardia derecho D.J. Fluker fuera por lesión.

Gigantes visitará el Coliseo de Oakland este domingo en punto de las 16:25 horas tiempo del Este de Estados Unidos, 15:25 del centro de México, para visitar a un Raiders que tampoco las ha tenido todas consigo y que marcha apenas con registro de 5-6.