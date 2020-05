Mandan a personal sin sus cubrebocas

Cd. Victoria, Tam.- Trabajadores del Departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria número 1 de Ciudad Victoria denunciaron las condiciones en las que llevan a cabo su labor de combate del mosco Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, ya que al no contar con cubrebocas o guantes de plástico se encuentran bajo riesgo de contraer el Covid-19.

"El lunes de esta semana nos dieron un cubrebocas y un par de guantes de látex para que hiciéramos la visita a colonias en el sector poniente de la ciudad, al día siguiente que regresamos a nuestro lugar de trabajo nos preguntaron ´¿y sus cubrebocas?´, pero es que esos cubrebocas son desechables y solo nos sirven para un día de trabajo", reveló la fuente consultada, "al día siguiente nos deben de proporcionar otros cubrebocas y guantes".

Personal del área lleva a cabo el abatimiento del mosquito mediante fumigación con mochilas aspersoras o con tolvas abatizadoras, pero es el personal de a pie el que debe pedir permiso a los dueños de las viviendas para entrar a sus domicilios y verificar que no haya recipientes en donde se pudiera estar reproduciendo el mosquito. Actualmente Ciudad Victoria es el cuarto lugar en el estado con más casos de Covid-19 (170 confirmados) detrás de Matamoros, Tampico y Ciudad Madero, por lo cual el riesgo de contagio es constante para el personal sanitario.

"Algunos sí siguen trabajando con cubrebocas que traen de sus casas, pero la mayoría no y es mucho el riesgo en el que nos encontramos, nuestro trabajo consiste en visitar las casas y verificar que no tengan criaderos de mosquito... por eso mejor preferimos sí ir a visitarlos, pero no entramos y solo les hacemos las recomendaciones".

Los trabajadores mencionaron que en varias ocasiones han hecho la solicitud de más cubrebocas y equipo para realizar su labor, "hace poco que se nos llamó para que regresáramos a campo, anteriormente estábamos de apoyo en centros de Salud, pero ellos nos dicen que no hay cubrebocas y que así tenemos que salir a hacer nuestro trabajo", actualmente se cuenta con más de 63 casos confirmados de dengue en la entidad, 25 no grave, 30 con signos de alarma y 8 graves, esto según el último boletín epidemiológico del 3 al 9 de mayo.