Manda ´muy lejos´ a sus haters

Por insultarlo cada que sube algo que no les parece, Eduardo Yáñez manda a la "chingada" a sus haters .

"Hoy quiero mandar a mis HATERS a la chingada, porque me insultan cuando subo algo que no les parece", escribió al pie de una fotografía suya sonriendo.

"Primero estoy aplicando mi derecho de expresión y, segundo, no es necesario insultar. Tercero, este es mi espacio y publico lo que quiero. Al que no le guste, no lo visite. Así que hagan sus maletas que la chingada queda muy lejos", concluyó.

Además de ser conocido por las telenovelas que ha protagonizado, como Destilando Amor (2007), Yáñez también es famoso por sus polémicas.

MECHA CORTA

En 2017 golpeó a un reportero de la cadena Univisión por cuestionarle sobre los problemas con su hijo.

Pero, tras más de 3 años de esa situación, tiempo en el que hubo una disculpa pública por parte del artista, Yáñez y el comunicador agredido por fin llegaron a un acuerdo legal.

Hace una semanas, a través de sus redes, Eduardo Yáñez lanzó una fuerte crítica contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y los apoyos que da el Gobierno Federal para algunos grupos vulnerados, específicamente manifestó su desacuerdo con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Y aunque no tardó en eliminar su pronunciamiento, varios internautas rescataran lo dicho, donde aseguró que dicha ayuda solo se trataba de darle dinero a "los huevones ignorantes".