Manda indirecta a ex

"Incluso las princesas nos cansamos de tanto cuento", fue lo que Sherlyn escribió en su cuenta de Instagram a un lado de una foto donde se le ve con la cabeza baja, un brasier negro con encaje y pantalones ajustados, a lado de una arreglo de rosas rojas el cual le mandó hace unos días su exnovio José Luis Roma, a manera de disculpa.

Y es que la conductora y actriz rompió su relación con el cantante de Río Roma hace unos días atrás, luego de que se filtraran unas fotografías donde se le veía con otra mujer.

¡NO LO PERDONA!

Sin embargo, se creía que la pareja ya había arreglado la situación cuando Sherlyn subiera la foto del arreglo de flores con una tarjeta firmada por "Me cambiaste la vida" que decía: "Cada día te admiro más como mujer", pero la realidad es otra, ya que al parecer no ha sido perdonado.

Inmediatamente las reacciones de apoyo de sus seguidores, quienes ya llevan más de 82 mil 'me gustan', no se hizo esperar, mientras que otros no dejaron pasar lo bien que luce en brasier.

"Que te respeta y admira, Animo Sherlyn, yo estoy contigo no sere famoso ni nada de eso pero aquí estoy", "Que hermosa, muy preciosa", "Levanta la corona princesa sino la corona se cae", entre otros.

Desde que su relación terminó, Sherlyn ha tenido actividad en su red social de la camarita donde ha subido fotos cuando al parecer visitó China o cuando presumió dos arreglos de flores donde está vestida de negro y con una taza de café o té.