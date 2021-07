Manda AMLO felicitación a padres en su día

Felicidades a los papás, estén donde estén, con admiración, respeto y cariño. pic.twitter.com/sFD9DrmDVt — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 20, 2021

"El día de hoy tuve la dicha que me felicitó José Ramón, Gonzalo Alfonso, me falta Andrés Manuel, pero también ya me felicitó Jesús Ernesto, y ya me felicitó Beatriz. Estoy de jefe, ganando".

En tanto, la escritora Beatriz Gutiérrez, esposa del Mandatario, felicitó a los papás solteros por el "gran trabajo" para sacar a sus hijos adelante.

"Felicidades a los papás, estén donde estén, con admiración, respeto y cariño", publicó López Obrador en sus redes.