Manchester City niega irregularidades financieras

Manchester, Inglaterra.

El Manchester City publicó este martes un comunicado en el que niega las acusaciones que tachan al club de haber realizado irregularidades financieras y que, según informó el New York Times, les podría costar una sanción en la Liga de Campeones.



Según el citado medio, el club inglés, reciente campeón de la Premier League, está siendo investigado por la UEFA por romper las reglas y el fair play financiero al "inflar el valor de un patrocinio".



El conjunto de Manchester señaló, a través de un comunicado, que está cooperando "plenamente y de buena fe" con la Cámara de Investigación del Comité de Control Financiero de los Clubes (CFCB IC, por sus siglas en inglés).



De este modo, el City apuntó que depende de la independencia de la CFCB IC al llevar el proceso tanto como del compromiso de la UEFA del pasado 7 de marzo a "no hacer ningún comentario durante el transcurso de la investigación".



"El artículo del New York Times citando 'gente familiarizada con el caso' es muy preocupante. Esto implica que la buena fe del City con la CFCB IC está fuera de lugar o que el proceso se está tergiversando por intención individual de hacer daño a la reputación del club y a sus intereses comerciales. O ambas", explicó el club.



"Las acusaciones de irregularidades financieras son completamente falsas y una prueba de ello ha sido enviada a la CFCB IC.