Mañana no hay clases

Mañana se suspenderán actividades en todos los planteles educativos de educación básica, media y superior como parte del "Día de Muertos", el calendario escolar aplicará para 130 mil estudiantes de educación básica y 18 mil trabajadores del ámbito en Reynosa.

De acuerdo con Georgina Aparicio Hernández, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en la ciudad, se trata de una oportunidad para aprovechar el tiempo con seres queridos y familiares. "A nivel medio tenemos 753 escuelas y son las que se están ajustando a estos cambios como parte del día de asueto, es una festividad en la que podremos aprovechar para estar con nuestros seres queridos".

Explicó que los planes educativos no se verán afectados debido a que el anuncio del día festivo se notificó desde la entrega de los calendarios, los docentes desarrollaron actividades y programaron tareas para no descuidar el aprendizaje. "Eso ya es independiente de cada profesor, ellos son los responsables de aulas y por lo tanto debieron planear actividades para ese día, no afecta en nada por qué hay organización".

El oficio a las primarias, secundarias y preparatorias llegó desde el 29 de octubre firmado por Miguel Ángel Ongay, Secretario de Administración del gobierno estatal, en el texto se lee lo siguiente."El C.Gobernador Constitucional de Tamaulipas Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca autoriza como día de asueto el viernes 02 del año en curso con motivo de la conmemoración de los fieles difuntos".