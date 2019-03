´Mañana no amaneces´, mujer amenaza a policía en Cancún

Cancún, Quintana Roo

Una mujer en estado de ebriedad ha sido bautizada en redes sociales como #LadyTeMato luego de amenazar de muerte a un policía de Tránsito en la ciudad de Cancún, a quien insultó en reiteradas ocasiones mientras éste la videograbada.

En un primer momento, la mujer aparece al volante de un vehículo que fue detenido en un módulo del alcoholímetro y, con celular en mano, profiere amenazas e insultos en contra del oficial, a quien dice que no sabe quién es ella, mientras se escucha que da instrucciones a su interlocutor, para "desaparecer" al agente de Tránsito.

"¿Te mato? Yo te voy a decir una cosa, papacito, mañana, no amaneces" -le insiste al agente de Tránsito y luego le pregunta a su interlocutor- "¿lo podemos o no desaparecer? (...) no saben quién carajo soy".

Después de agredirlo verbalmente, un sinnúmero de veces, la mujer le arroja algo al oficial y le exige dejar de videograbarla.

Pese a su conducta, la desconocida mujer no fue detenida. El video, originalmente exhibido por Raymundo Gómez, conocido en redes sociales como "El Inspector Nocturno", quien difunde especialmente nota roja a nivel local, se viralizó rápidamente y fue retomado por la prensa local.

"Yo jamás mencioné que era pariente de Laura Beristain. Jamás mencioné que hubiera sido en Playa del Carmen; ahí dice que fue en el Alcoholímetro de Cancún", aclaró Gómez.

En varios portales informativos se afirmó que la mujer había logrado evadir la acción de la autoridad por ser hermana de la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete; otros señalaron que era su familiar.

Otras versiones, todas extraoficiales, aseguraron que en la credencial de elector con que se identificó la mujer, ante los oficiales de Tránsito, aparecía el apellido "Beristain", lo cual tampoco ha sido comprobado.

Ocurre que casi al final del video, se observa a la mujer, ya fuera del vehículo, hablando nuevamente vía celular y, en algún punto, se dirige al agente de Tránsito.

"Te hablan, guey, te hablan", le dice ella, extendiéndole el teléfono. Al tomarlo, el oficial, responde: "Bueno, sí bueno, hola, buenas noches. Nada más, no, mira, ya me cansó la señorita, creo que es la señorita Beristain, si no me equivoco, entonces ya me cansó, ya me hartó que me esté ofendiendo. Una vez más que me falte el respeto me la voy a llevar por faltas a la autoridad", advierte el agente.

La mujer hace caso omiso, insiste en dejar de ser grabada; el oficial se opone y le pide al interlocutor telefónico, que calme a la mujer y le sugiera retirarse. Ella, quien se queja de haberse bajado del auto y de que continúan siguiéndola y grabándola, siguió insultándolo y amenazándolo.

Sobre el vinculo con la mujer del video, la alcaldesa de Solidaridad ha salido a deslindarse de cualquier parentesco.

La Secretaría de Seguridad pública y Tránsito del municipio de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, en donde ocurrieron los hechos, informó a El Universal que la mujer no conducía el vehículo, por lo cual ni siquiera se identificó ante los agentes, razón por la que no existe registro alguno de sus datos.

Conforme al reporte brindado por los oficiales, ella iba como copiloto cuando el conductor fue detenido en el filtro del alcoholímetro, el 10 de marzo pasado, a las 2.31 horas, a la altura de las avenidas Cobá y Yaxchilán, en el centro de la ciudad.

El conductor, de 30 años de edad e identificado como Diego A. C. E. rebasó los límites permitidos, encontrándosele entre .93. y .95 por ciento de alcohol en la sangre y fue remitido al Centro de Retención Municipal.

En consecuencia, la mujer, quien también había bebido, comenzó a insultar y amenazar de muerte al oficial que la videograbó.

De acuerdo con la versión oficial, ella tomó el lugar del conductor, para evitar que una grúa se llevase el vehículo, en donde había un tercero a bordo, que no se observa en el video y que no intervino durante los hechos.