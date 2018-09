Maluma se defiende de quienes lo tachan de machista

No hay duda de que Maluma lleva asociado a su nombre dos conceptos: por un lado están los que le definen como el rey del reguetón y por otro, los que lo tachan de machista. Aunque una cosa no tiene por qué ir desligada de la otra. Pero el cantante colombiano ha querido zanjar estas críticas y ha asegurado que él no es quien escribe las canciones. "Las partes más fuertes no las canto yo ni tampoco las escribo. Sin embargo, estas canciones se convierten en las más populares", dijo el colombiano en el programa Viva la vida. Él no las escribe, pero sí decide cantarlas. Algo que, como en otras entrevistas siempre ha asegurado, no tiene pensado cambiar y va a seguir haciéndolo.

Maluma, cuyo nombre verdadero es Juan Luis Londoño, se refiere concretamente a la canción Cuatro Babys, publicada en 2016 y cuyo éxito se debió en gran parte a la polémica suscitada debido a su letra (Estoy enamorado de cuatro babies / siempre me dan lo que quiero / chingan cuando yo les digo / ninguna me pone pero), pero, desde entonces, no ha parado de cosechar críticas sobre lo mismo prácticamente en cada uno de sus trabajos. Las últimas fueron este verano, con la grabación de su último videoclip de la canción Mala Mía, donde aparece tumbado en la cama rodeado de siete mujeres en ropa interior.

Maluma admite que quien más sufre con estas críticas es su madre y asegura que fue ella quien le enseñó el valor del respeto a la mujer. "La persona a la que más le duele que me llamen machista es a mi madre. Ella nos crio a mi hermana y a mí y respetar a las mujeres fue lo primer que yo aprendí", asegura el colombiano, que quiere diferenciar entre el artista y la persona. "Ellas [su madre y su novia] entienden bien que una cosa es lo que hago con el rol de Maluma y otra quien soy yo, Juan Luis, como persona", explica.

Al margen de las críticas, el intérprete de Felices los cuatro asegura estar muy contento con el éxito cosechado y explica que su novia, la modelo cubana-croata Natalia Barulich con la que sale hace poco más de un año, le entiende y comprende. De hecho, cuenta que fue ella quien eligió a las modelos para el videoclip de la polémica, el de la canción Mala Mía. "Ella entiende muy bien mi carrera musical. Fue quien me ayudó a escoger a las modelos y se encargó de la posición de cada una de ellas en la cama junto a mí", explica el cantante, que reconoce que se encuentra muy feliz y en una relación muy estable.

Toñi Moreno quiso aprovechar la oportunidad para pedir que Maluma enviara un mensaje a las numerosas mujeres que han manifestado su repulsa a las actitudes sexistas del artista latino. A finales de agosto surgió una iniciativa en las redes sociales bajo la etiqueta #MejorSolaQueConMaluma. En abril de este año una campaña de la plataforma Change.org intentó cancelar un concierto en Palencia del cantante de reguetón. La campaña recogió más de 25.000 firmas. Antes, en diciembre de 2016 la misma plataforma recogió una iniciativa para que se retirara el vídeo precisamente de Cuatro Babys la canción que inició toda la polémica. "No tengo mucho que decirles, les mando un beso lleno de amor. Entiendo sus pensamientos, espero que den una oportunidad para escuchar todas mis canciones", respondió Maluma a la presentadora.