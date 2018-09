Maluma conquista Londres con F.A.M.E.

La estrella de la música latina Maluma se presentó en Londres en un concierto en el que prendió a un público latino y europeo con sus éxitos "Felices los 4" y "Corazón" de su nuevo álbum F.A.M.E.

Maluma demostró la noche del jueves en el escenario ser más que una cara bonita y sacó a relucir su estilo musical multifacético con dotes de tenor en un concierto totalmente en español.

El colombiano, de 24 años de edad, sorprendió al público cuando invitó al escenario a una de las chicas de la zona VIP, una brasileña con la que el colombiano interactuó brevemente sin mucho éxito.

Maluma la despidió del escenario para buscar a una segunda chica que estaba parada en la primera fila.

La segunda elección fue un éxito cuando la fan de Maluma - quien dijo ser griega - lo abrazó cariñosamente y se tomó selfies mientras que el cantante le entonó una de sus temas románticos al estilo de un verdadero "latin lover".

Con la canción "Marinero" una plataforma mecánica elevó a Maluma para que los fans que estaban más alejados lo pudieran ver mejor, mientras que la gente entonaba de principio a fín el tema musical.

El colombiano cuyo nombre verdadero es Juan Luis Londoño, aprovechó para interpretar el éxito mundial "Vente pa´ Acá" que lanzó junto al puertorriqueño Ricky Martin en septiembre de 2016 y ha alcanzado más de mil 400 millones de vistas en YouTube.

"Borro cassette" y "Carnaval" se presentaron en una noche latina que estuvo engalanada por un grupo de ocho bailarinas y músicos de gran nivel.

Maluma entonó "Mala mía", cuyo video musical ha causado polémica, ya que aparece rodeado de bellas mujeres en un cuarto de un hotel en Miami, donde disfruta de un ambiente de fiesta.

Lo mismo sucedió la noche del jueves en el escenario cuando Maluma se rodeó de su grupo de bailarinas cuando interpretó "Felices los 4".

El diario The Guardian otorgó cuatro estrellas al concierto y música del colombiano. En una reseña Caroline Sullivan asegura "que el no cantar en inglés ya no es un impedimento para el éxito" de este artista que es totalmente bilingüe.

Su nuevo álbum "F.A.M.E" significa Fe, Alma, Música y Esencia. El material es el tercer álbum de estudio del artista con colaboraciones con Timbaland, Marc Anthony, Prince Royce, SID y Nego Do Borel.

Una de las sorpresas de la noche fue su novia Natalia Barulich quien se presentó con el dueto Natalia & Esther antes del concierto de Maluma.

Las DJs causaron euforia en la sala de espectáculos SSE Arena de Wembley con su mezcla de música clásica y electrónica en la que ambas muestran no solo sus dotes físicos, sino musicales.

La cubana-croata Natalia conoció a Maluma durante la filmación del video "Felices los 4", mientras que la colombiana Esther Anaya es violinista profesional y amiga de Natalia.