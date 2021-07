Maluma aclara situación con Neymar por canción “Hawái”

"Esta canción la escribimos en combo y cuando grabé el intro del coro inmediatamente supe que iba a ser una canción fuerte, terminamos la canción y cuadramos la fecha de lanzamiento, pero más allá de eso jamás me inspire en ninguna relación", aseguró.

"Yo terminé mi última relación tranquilo y feliz, cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer, yo tambien hice mi vida y quise hacer esta canción porque muchos nos sentimos identificados, eso no es porque me pasó a mí, si me hubiera pasado se los hubiera dicho sin problema, así que no inventen cosas que yo estoy bien y tranquilo", agregó.

Neymar Jr. además apareció en un video en el que junto a su equipo festeja en los vestidores mientras escuchan "Hawái". Algunos aseguraron que se burlaba del reggaetonero y la incertidumbre creció cuando el intérprete de "Felices los 4" cerró su cuenta de Instagram, pero explicó que lo hizo para tomarse un tiempo antes de estrenar su quinto álbum "Papi Juancho", que trabajó durante la cuarentena.

"Realmente no sé lo que pasa y no me importa, porque cada quien hace lo que se le da la gana, cada quien necesita un amor en su vida, yo no tengo ningun pedo con él, al revés me siento muy agradecido con todo el equipo de París por poner esa canción al terminar el partido", afirmó.

"Soy un fanatico enfermo del fútbol y a Neymar le deseó todo el éxito del mundo y no le deseo el mal a nadie, no me desgasto con esas cosas", señaló.

El nuevo disco vino acompañado del video de la canción "Parce" e incluye 20 canciones. Con este proyecto celebra 10 años de carrera, por lo que además de transmitir el estreno desde su Instagram, festejó junto a su equipo de trabajo.

Asimismo, explicó que decidió aclarar la situación frente a sus fans porque él es una persona pacífica que evita problemas. Durante su transmisión alcanzó hasta 283 mil visitantes.

"A mí no me gusta el drama y esa vuelta de estar inventando en las redes sociales, en Colombia fuimos criados de que si uno tiene un problema, uno lo enfrenta y no tengo ningún problema con Neymar, le deseo todos los éxitos", dijo.