Malo que detención de TYRse haya dado en el extranjero. ‘Nadie debe estar por encima de la ley’

La Coparmex Reynosa exige que todos los delincuentes, incluso los que hayan tenido altos cargos y poder, sean llevados a la justicia y ven positivo que con el Sistema Local Anticorrupción que estará listo para el mes de julio, se pueda coadyuvar para detener a estas personas antes de que salgan del país.



Sandra Guardiola Sáenz, presidenta de Confederación Patronal de la República Mexicana local, lamentó que la detención del exGobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba, no se haya dado en el país, ya que a veces el mismo sistema es cómplice para que no se den los elementos de detención en forma oportuna y se deje pasar el tiempo.

“Toda la ciudadanía creo que estamos esperando que este tipo de situaciones se den, lo único que lamentamos es que tenga que ser en el extranjero donde se realice la detención de estas personas que han defraudado a nuestro Estado, a nuestro país; confíamos que a través de la implementación del sistema local anticorrupción para el 18 de julio de este año, ya podamos tener los elementos para que los delincuentes no huyan, no se vayan, los podamos detener, que ya no existen obstáculos que no permiten detener a los delincuentes antes de que salgan del país”, dijo.

En este sentido, la Coparmex hace un llamado a los legisladores y el ejecutivo estatal, para que dejen abierta la participación de la población y empresarios para la formación del Sistema Local Anticorrupción.

“Desde la sociedad exigimos que todos los delincuentes, incluso los que hayan tenido altos cargos y poder, sean llevados a la justicia, nadie debe ni puede estar por encima de la ley”, expresó.

Los empresarios consideran un gran avance el decreto de reforma institucional presentado por el ejecutivo al Congreso del Estado el pasado 5 de abril, por lo que se ha dado el primer paso para construir el sistema local anticorrupción en Tamaulipas.

“Pedimos al Ejecutivo y a los legisladores de Tamaulipas, mantener una dinámica de parlamento abierto con la participación ciudadana, durante el proceso de implementación, la sociedad tamaulipeca está preparada para enfrentar el reto y organizar la discusión y participación con los órganos involucrados, para que den su mejor esfuerzo y dotar con autonomía a la fiscalía a la altura de las exigencias que requiere nuestro Estado”, comentó Guardiola Sáenz.

El Congreso dará a conocer la convocatoria para la creación del Comité Ciudadano Seleccionador y la sociedad civil organizada debe estar atenta para seleccionar a los mejores tamaulipecos, explicó la representante de la cámara empresaria.

Índices de corrupción



>El Foro Económico Mundial y Banco Mundial, señalan que la corrupción cuesta entre ocho y nueve por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que en el Índice de la Percepción de la Corrupción que dio a conocer Transparencia Internacional en el 2016, México aparece con un retroceso de 28 lugares y figuró en el 123 de 176 países.