Maldad pura

"Lo que admiro mucho de las personas es la fe y que se comporten conforme a lo que predican, y esa es una de las cosas que más me gustan de este personaje”. Stephanie Sigman, actriz mexicana

La génesis de la maldad en uno de los juguetes más escalofriantes del cine queda explicado en la película Annabelle 2: La Creación, que llega a las salas nacionales, con una actriz mexicana en un papel central.

La cinta, que se desprende al igual que su predecesora de la película de terror El Conjuro, se remonta a la vida idílica de un fabricante de muñecas (Anthony LaPaglia), su esposa (Miranda Otto) y su hija pequeña, Bee, en una casa enorme y aislada.

La suerte de la familia Mullins cambia cuando una tragedia los toca, pero deciden compartir su hogar con un grupo de huérfanas y su cuidadora, la Hermana Charlotte (la mexicana Stephanie Sigman).

Además de los elementos de terror, la cinta presenta las angustias propias de una pequeña con una discapacidad física y su amiga, quienes se sienten inadaptadas entre las otras chicas.

“Una de las cosas que me atrajo mucho es que es una película en la que hay muchas mujeres, la mayoría de los personajes principales somos mujeres. Me pareció de mucho empoderamiento femenino.

“(Mi personaje) tiene cosas de mi abuelita, definitivamente tiene cosas de mi mamá, de las figuras maternas que yo recuerdo, que son fuertes, que al mismo tiempo son dulces y tienen este don que es enseñar, nutrir y criar. Así ella, no es la mamá de estas seis niñas, es su figura materna y es la persona que las está protegiendo y enseñando el mundo”, dijo Sigman.

Dirigida por David F. Sandberg (Cuando las Luces se Apagan), la película hace breves guiños tanto a películas previas del universo de El Conjuro, como al otro spin off que se desprende de él, enfocada en una monja.

Con un costo de producción de 15 millones de dólares, Annabelle 2: La Creación debutó en la taquilla de EU el viernes con 35 millones de dólares, de acuerdo con cifras de Box Office Mojo.

Destaca mexicana

>“ Cuando yo leí el guión estaban buscando a un personaje, a una monja en sus 40 años más o menos. Específicamente no decía que necesitaban una latina, estaba escrito un poquito como para una americana en realidad, pero hice el casting y me pareció muy interesante hacerlo para un personaje tan diferente a los que he interpretado”, contó la mexicana Stephanie Sigman.

>“ Lo hice y algo les gustó, empezamos a platicar. Me pareció que el guión estaba escrito muy bien y que había una posibilidad de que nos quedara una buena película”, compartió Sigman en entrevista telefónica desde Los Ángeles.

>También figuraó en Miss Bala y 007: Spectre interpreta a la religiosa, quien hace el papel de maestra y madre para las huérfanas.