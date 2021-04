´Malabarean´ contra la pandemia y desempleo

Jorge "N", es un chico que viene del Fraccionamiento Villa Esmeralda a un concurrido crucero de Boulevard Morelos, de su casa sale por las mañanas con el único propósito de retornar a su hogar con lo suficiente para cubrir los alimentos de su madre y un hermano menor.

Acompañado de una bocina que sirve para reproducir música, lleva también algunos implementos con los cuales realiza algunas acrobacias y solicita el apoyo de los automovilistas antes de que arranquen en la luz verde del semáforo.

No concede hablar mucho, pero revela al reportero de EL MAÑANA que contrario a lo que se asume, es difícil conseguir empleo en Reynosa, sobre todo ante el estigma que cargan los jóvenes.

"Se nos dice- bueno al menos a mí me han dicho- que soy vago y que solo deseo ganar dinero para drogas o andar vagando, si supieran la realidad, ando por necesidad, no conozco a nadie que salga a las calles todos los días solo por diversión y sin necesidad de desear ganar dinero.

Incluso aquí- añade- me insultan, algunos me dicen "huevón" o que me ponga a "jalar" (trabajar) y eso es precisamente lo que desearía, pero pues no se puede, hay que seguirle aquí en esto, mientras a ver que sale.

Corta la breve platica y se lanza al arroyo vehicular a repetir la misma rutina que al día le invierte entre 4 y 6 horas a cambio de 150 o 200 pesos (en un buen día de suerte).

Jóvenes se ganan la vida en la vía pública ante la falta de oportunidades de un empleo.