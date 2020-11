Mala atención en centros de salud

Río Bravo, Tam.- Residentes de ejidos, comunidades y colonias agrícolas ubicadas a lo largo de la Brecha 124, de plano ya no acuden a centros de salud rurales como semiurbanos como los de La Soledad o Nuevo Progreso, debido a diversos factores que los desalientan a buscar consulta y medicamentos en instituciones oficiales.

Hipólita Durán, residente de colonia San Luis, asentamiento contiguo a colonia Nebraska y ejido Estación Canales, quien acompañada de vecinos de esos sectores, dijo que ya no acuden a los "centros de salud de Nuevo Progreso ni La Soledad, pues les sale más económico y mejor ir a Similares", aunque aclaró que no se trata de preferir una marca, sino que constantemente se topan con que no hay medicamentos, o que no hay médicos o el inconveniente de enfermarse el fin de semana o en días festivos.

Debido a ello ante consultas rutinarias, análisis o urgencias, acuden hasta cabecera municipal, pasando de largo a unidades de salud de ejidos.

Durán explicó que la falta de un presidente de colonia o un comité de Desarrollo Rural, que tenga reconocimiento oficial, dificulta las gestiones ante las instancias por lo que salvo alguno que otro regidor, no hay quien gestione por la colonia San Luis.

Hipólita Durán (a la derecha), residente de colonia San Luis.