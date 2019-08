Mal diagnóstico médico afecta a triatleta González

México.

Un mal diagnóstico médico se convirtió en una lesión que impidió al triatleta Rodrigo González participar en los Juegos Panamericanos Lima 2019, así como en el clasificatorio olímpico de Tokio y ahora en la final de la Serie Mundial que se llevará a cabo en Lausana, Suiza.

Rodrigo González compartió en entrevista con Notimex que fue muy frustrante porque todo se debe a una lesión mal diagnosticada, cuando entrenaba en Perote, Veracruz, en la concentración de la selección previo a Lima 2019.

Recordó que durante un entrenamiento de pista sintió una contractura muscular, lo cual es bastante común y le ha pasado que con una sesión de fisioterapia ya está prácticamente perfecto para continuar las prácticas.

Pero no se sintió bien y fue a Xalapa, donde le hicieron un ultrasonido para descartar un desgarre o algo parecido, y el médico que lo atendió le dijo que era del vasto externo, pero Rodrigo sintió la molestia en el bíceps femoral, que son músculos que están cerca y obviamente diferentes.



"Lo frustrante es que por este mal diagnóstico es que el fisioterapeuta que me trató en Xalapa me atendió un músculo que no era. Así me fui a la Serie Mundial de Edmonton, Canadá, que fue una semana antes de los Juegos Panamericanos", comentó.



En Edmonton fue donde, después de dos vueltas al circuito de la prueba de carrera, sintió la tensión del músculo y luego la contractura del mismo, y ya no pudo terminar.



De ahí voló con el equipo a Lima, Perú, donde a la llegada supo que la delegación mexicana no tenía el aparato para hacerle un ultrasonido, el cual consiguieron al día siguiente en la policlínica de la Villa Panamericana, y fue donde se reveló un desgarre.

El 1 de agosto en la noche regresó a la Ciudad de México, donde en la madrugada del día 2 lo recibido su médico, y desde entonces comenzó con la rehabilitación y todo el programa de recuperación.

"Ya van tres semanas desde que tuve el desgarre en Edmonton y dos semanas de que lo estoy tratando. Todos los días estoy en fisioterapia, hago ejercicios de rehabilitación y le doy la prioridad a superar la lesión. La semana pasada empecé a correr en la bicicleta de manera leve y espero que el doctor ya me dé la alta definitiva", dijo.

Rodrigo González no recuerda el nombre del médico que lo atendió en Xalapa, Veracruz, incluso fue una recomendación. "Me dijeron que era bueno y fui con él, pero sí fue una mala decisión que me viera una persona que no tuvo la capacidad de darme el mejor diagnóstico, que me parece era bastante sencillo".

Declaró que con esta lesión se pierde de las tres pruebas más importantes del año, que son los Juegos Panamericanos Lima 2019, el preolímpico de Tokio, que fue el pasado fin de semana, y la final de la Serie Mundial de Triatlón que será en Lausana, Suiza, del 29 de agosto al 1 de septiembre.

Para esta final ya están inscritos por México Irving Pérez, Crisanto Grajales, Michelle Flipo, Adriana Barraza, Lizeth Rueda, Claudia Rivas y Cecilia Pérez.

"Lo bueno es que la temporada todavía no se acaba y mientras exista la motivación es cuestión de paciencia. En Tokio hubo puntos para la clasificación olímpica y en Lausana será doble puntuación, pero sigue habiendo varias pruebas puntuables y me puedo recuperar", concluyó.