Mal clima retrasa el lanzamiento de SpaceX

Este miércoles, SpaceX, compañía de Elon Musk desplegaría la primera misión tripulada de la Crew Dragon, desde Florida, Estados Unidos.



El despegue se llevaría a cabo en el Kennedy Space Center en Florida, en las instalaciones de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), y la hora programada era las 16:33 de Florida (15:33 horario del centro de México).

"We are not going to launch today."



Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh