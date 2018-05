Maki Ortiz, única candidata a la alcaldía con honestidad

Solo una persona en Reynosa es capaz de volver a reunir a multitudes a su alrededor para apoyarla en su andar, junto al pueblo, a la Presidencia Municipal y se trata de Maki Ortiz, candidata a la alcaldía Por Tamaulipas al Frente, quien tiene la aprobación de las familias para repetir y hacer titánica la historia de transformación urbana y social de Reynosa.

Una vez más, ahora en la colonia Reserva Territorial Campestre, los ciudadanos y familias enteras vuelven otra vez a reiterarle el apoyo para afirmarle a Maki que no se equivocaron en votar por ella hace poco más de año y medio, y que desean seguir con ella pavimentando el progreso, la prosperidad y el futuro de la ciudad más importante de Tamaulipas, Reynosa.

El trabajar con mucha honestidad y sacar en su tiempo a 1,000 aviadores de la Presidencia Municipal, lo que permitió rescatar 350 millones de pesos para hacer más obras y adquirir equipamiento, aviadores que ya jamás deben regresar a robar los dineros del pueblo porque nunca trabajaron y fueron unos mantenidos, hace de Maki la mejor y única candidata a la alcaldía con honestidad para Reynosa.

Triunfadora no solo de todas sus candidaturas sino también vencedora del cáncer y un infarto cerebral, Maki vive para las familias de Reynosa y su bienestar y es, después de 269 años de vida de Reynosa, la primera mujer en la historia que gobierna con inteligencia, honestidad y mucho trabajo, a grado tal que en tan solo un año hizo lo que en siete años no se realizó.

Maki es el programa de obras públicas y de becas más grande en la historia de Reynosa, fue también la primera gobernante en hacer millonarias obras que no son de relumbrón, tal el caso de las acciones en caídos, socavones, colectores y cárcamos, donde otros no le entraron porque son obras que no se ven y Maki fue la única entrona; hoy todo mundo político se quiere colgar y criticar lo que en su tiempo no hicieron ni propusieron, otros -los menos- simplemente experimentan ¿Y cómo no llamarlo herencia maldita?

Falta mucho por hacer, es cierto, pero solamente para pedir el voto hay que traer algo en el morral y Maki, en tiempo récord, hizo lo que otros no hicieron por varios años ¡y aún habiendo dinero para hacerlo! Más pavimentaciones que en los últimos siete años, elevar el apoyo en becas de siete a 63 millones de pesos, de 200 mdp en obras de los pasados gobiernos a 900 mdp más 600 del Gobierno del Estado es ¡histórico!, antes se "juntaban" tres millones de pesos de los ambulantes y con Maki se logró llevar al Municipio y a las colonias 16 millones de pesos ¡histórico!

"Hay que ser honesto para que todo salga bien", dijo Maki a los ciudadanos, a la vez que fue una receta, y recomendación, a todo aquel que quiera ser Alcalde, sobre todo ahora que las familias de Reynosa ya saben todo lo que se puede lograr sin aviadores, sin corrupción ni experimentos.