Mahomes se une a dueños de Reales

A los 24 años, Patrick Mahomes ya es campeón del Super Bowl y ahora es en parte dueño de un equipo de las Grandes Ligas.

El quarterback de los Jefes de Kansas City se unió al grupo de propietarios de los Reales de Kansas City, informó el equipo este martes.

"Me siento honrado de ser copropietario de los Royals. Me encanta esta ciudad (Kansas City) y la gente de esta gran ciudad. Esta oportunidad me permite profundizar mis raíces en esta comunidad, que es algo que me entusiasma hacer", comentó Mahomes en un comunicado.

A principios de julio, el jugador logró un contrato por 10 años y 503 millones de dólares, el más jugoso en la historia del deporte estadounidense.

El Jugador Más Valioso del Super Bowl, llegó a ser también una promesa como beisbolista ya que lo jugó en la universidad y fue tentado por los Tigres de Detroit.

Mahomes lleva el beisbol en la sangre ya que su padre, Pat Mahomes, jugó como pitcher en los Minnesota Twins, Boston Red Sox, Yokohama BayStars, New York Mets, Texas Rangers, Chicago Cubs y Pittsburgh Pirates en los 90 y principios de los 00.