Mahomes de los Chiefs será operado de una lesión en un dedo del pie

KANSAS CITY, Missouri

Mahomes se reunió con entrenadores y entrenadores el lunes, un día después de que los Chiefs fueron derrotados 31-9 por los Tampa Bay Buccaneers en el Super Bowl, y se tomó la decisión de someterse a una cirugía más tarde en la semana, dijo una persona familiarizada con la situación a The Associated Press el martes. La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque los planes no se habían divulgado públicamente.