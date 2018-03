Mago no soy, trabajo todos los días: Romano

Desde su llegada a los Rojinegros ha sumado 4 puntos de 21 posibles; un triunfo, un empate y 5 derrotas, su equipo sigue sin levantar.



"Estamos haciendo lo que podemos, mago no soy. Trabajo y no descanso ni un solo día, estoy trabajando todos los días, sábado y domingo buscando la forma de que el equipo salga adelante", dijo ayer al término del partido en el que los Rojinegros cayeros 2-1 ante Monarcas.



"El jugador que no esté comprometido con la institución no va a jugar, por eso aparecen los jóvenes", agregó el técnico.



Ismael Govea debutó en primera división y jugó el primer tiempo pero no pudo contar con Ravel Morrison por lesión, ni con Rafa Márquez y Milton Caraglio por haber sido expulsados contra Monterrey.



El Atlas es la tercera peor ofensiva del torneo con 8 goles anotados, solo por encima del Cruz Azul (7) y el Veracruz (5).



"Dimos uno de nuestros mejores partidos, pero no tenemos gol. Morelia tuvo dos y las metió, esa es la diferencia", concluyó el técnico argentino.