Magda Peraza no acepta su derrota

Tampico, Tam.- Después de que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en la Ciudad de Monterrey desechara el procedimiento de impugnación de la excandidata a la reelección por Tampico, Magdalena Peraza Guerra, ella señala que aún no ha sido notificada.

Un tanto molesta, al grado de salir huyendo de los cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación, Peraza Guerra dijo que tiene conocimiento que el resolutivo no le favoreció, sin embargo no se lo han notificado de forma oficial.

"Bueno, pues yo creo que el resolutivo como ustedes lo saben es que volvió a rechazarse la impugnación por extemporaneidad, según esto. Yo voy a esperar a que me notifiquen, yo creo que me deben de notificar, hasta el momento no me han notificado absolutamente nada, ya después veremos qué hacemos", dijo.

Fue a las 22:30 horas del miércoles que los magistrados de la Sala Regional Monterrey del TEPJF consideraron improcedente el recurso de impugnación presentado por Peraza Guerra, quien fue candidata a la Alcaldía de Tampico por el Partido Revolucionario Institucional.

Al rechazarse la impugnación emitida el Tribunal Electoral ratificó el triunfo de Jesús Antonio Nader Nasrallah, quien habría abanderado la coalición "Al Frente por Tamaulipas" conformada por el PAN-PRD-Movimiento Ciudadano.

Cabe hacer mención que fue la última instancia a recurrir, por lo que ahora Jesús Nader asumirá el cargo de Presidente Municipal de Tampico el 1 de octubre.