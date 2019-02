´Magda´ es ambiciosa y malagradecida: PRI

Tampico, Tam.- Tras la adhesión de la exalcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, a las filas del partido en turno en el Gobierno Federal, Morena, el líder del PRI de Tampico, Roberto González Barba, señaló que ella es muy ambiciosa en sus pretensiones y malagradecida hacia los partidos que la llevaron a los puestos que ostentó.

Dijo que traicionó a PAN, pues no agradeció que la hubieran postulado a la alcaldía de Tampico, así como al mismo PRI que aunque llegó por el Verde Ecologista por una coalición, sí militó desde hace décadas; "ya recorrió muchos partidos de los que obtuvo bienestar... PRI, PAN, Verde, Panal, ya sólo faltaba Morena".

Precisó que si tanto se preocupa por el combate a la corrupción, porqué no apoyó a López Obrador en las pasadas campañas políticas en donde perdió.

"Ella siempre ha sido muy ambiciosa en sus escenarios. No sé qué otro partido le falte por recorrer, pero le deseo suerte; qué otra cosa le puedo decir, es la maestra de la gratitud, ya ven que ella le dio las gracias al PAN, le dio las gracias al PRI, al Verde y al Panal", citó.

Y continuó diciendo: "después de muchos años se dio cuenta que Morena promueve la austeridad y combate a la corrupción, pero me extraña que se haya dado cuenta ahorita, porque López Obrador en el 2006 fue candidato y ella no lo apoyó; en el 2012 fue candidato y ella no lo apoyó y en el 2018 tampoco lo apoyó, porque apoyó a Meade, pero bueno, ahora hay que entenderla que ella así es, un poquito ambiciosa o muy ambiciosa".