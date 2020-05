Maestros sin festejo ni reconocimientos

Este año la celebración del día del maestro se vivirá de manera diferente, no habrá ceremonias, entrega de reconocimientos y mucho menos el abrazo de los alumnos, gracias a la etapa de confinamiento por el Covid-19, que está haciendo que los docentes estén también en la primera línea de combate, pero del rezago educativo.

A diferencia de otros años, en este 15 de mayo del 2020 las felicitaciones les llegarán a los maestros a través de las redes sociales, del Facebook, Instragram, WhatsApp entre otras a las que muchos de ellos han tenido que adaptarse durante las últimas semanas.

En Tamaulipas son miles los maestros que están poniendo en práctica nuevas estrategias para cumplir con los objetivos trazados al inicio del ciclo escolar, a fin de que los alumnos no se queden sin los conocimientos, luego de que la secretaría de salud acordó que este año 2019-2020 se terminará en línea y que será hasta el próximo mes de agosto cuando se reanuden las clases presenciales, si las condiciones lo permiten.

Con más de 30 años de antigüedad, el maestro José Luis García Martínez, quien los últimos años labora dando clases en un colegio particular, refirió que ellos están en la primera línea de combate en la etapa de confinamiento por el Covid-19, ya que les toca atacar la otra pandemia, la del rezago educativo, pero ahora desde sus casas, cumpliendo con horarios, estrategias y el programa educativo.

"Es una situación un poco difícil porque no estábamos preparados y ante tantas adversidades hemos tratado de poner nuestro granito de arena para que los niños y todos en general podamos avanzar, no quedarnos, seguir lo más que se pueda, ahí la llevamos, vamos por buen camino y esperamos seguir así, redoblando esfuerzos", dijo.

García Martínez con más de 30 años de experiencia, es uno de los más de 53 mil docentes que trabajan en Tamaulipas, atendiendo a 1 millón 17 mil 107 alumnos de todos los niveles y hoy les toca extrañar las aulas, las risas, los tropiezos y todo lo que gira en torno al diario vivir en la escuela.

"Se extraña demasiado, se extraña porque no es fácil estar acá desde un monitor, yo los extraño, no hay como estar con ellos al frente, logramos a veces el objetivo, te alegras sientes muy padre, muy bonito, cuando el alumno avanza lo suficiente, pero también te pones triste o nostálgico cuando no alcanzaste el objetivo con cierto alumno", dijo.

Indicó que como docente le ha tocado vivir diferentes etapas en el sistema educativo, pues el cambio del pizarrón y el gis a la pizarra electrónica, así como la utilización de las computadoras, lPads y tablets entre otros avances tecnológicos a los programas de enseñanza, es uno de los principales retos que enfrentan los maestros de la llamada "vieja guardia" con más de 30 años de antigüedad y que ahora se han tenido que adaptar a trabajar a distancia, a través de un monitor de pantalla.