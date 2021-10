Maestros se ´revacunan´ con Pfizer

Al no aparecer en los registros de vacunación, docentes de esta ciudad fronteriza que recibieron en abril el antídoto Cansino contra el Covid -19, optaron por volverse a vacunar, pero ahora con la marca de Pfizer, que sí es admitida para los viajes no esenciales entre México con Estados Unidos.

"Cuando busqué mi expediente de vacunación no había nada, ni siquiera el registro, es como si nunca me hubieran vacunado, por eso cuando me enteré que iban a vacunar a los de 18 a 39 con Pfizer lo intenté y no hubo problema, ahora ya aparece el registro de mis dos dosis", comentó Brenda, docente de educación preescolar.

Entre los motivos para vacunarse doble, Brenda expuso su interés de viajar hacia el extranjero y el tener una mayor certeza sobre el fabricante.

De acuerdo a datos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al menos 7 mil maestros, entre activos y jubilados de esta frontera, fueron inmunizados con el antídoto de Cansino durante abril, como parte de un programa federal "previo al regreso a clases".

Aunque después de esa fecha el sindicato ha solicitado un refuerzo, la respuesta sigue pendiente, e incluso el gremio reconoció que la falta de información y atención ha influido para que se busquen segundas dosis, principalmente los docentes que viven en municipios fronterizos.

"Muchos compañeros que ya se habían vacunado acudieron en otras campañas porque no había ni registros ni nada, aparte todo se hizo más grande cuando se anunció que la Cansino no sería aceptada por Estados Unidos, siendo que muchos docentes estaban esperando que al ser de los primeros en vacunarse hubiera más beneficios, no limites´´, destacaron dirigentes.

Quienes se vacunaron dos veces siguieron el mismo procedimiento que la población habitual, al presentar su registro, comprobantes de domicilio y CURP.

"Obviamente tenía el temor de que fuera a sentirme mal o que pasará algo, pero afortunadamente solo tuve síntomas leves, me dolió la cabeza, un poco de fiebre, pero nada grave o que complicará mi vida, la última dosis me la pusieron en septiembre". señaló Ernesto, docente de primaria.

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado a la población para no mezclar ni combinar marcas de vacunas contra el Covid-19, por cuenta propia al afirmar que es "una practica de la que no existe suficiente información" e incluso hace énfasis en que solo las instituciones de salud públicas deben decidir y brindar recomendaciones.

En este sentido, el SNTE ha alzado la voz al gobierno federal para que los vacunados con Cansino reciban un refuerzo, que además sea aceptado por la OMS y con ello, permitir su libre desplazamiento hacía cualquier parte del mundo.

Algunos docentes de Reynosa han recurrido a doble vacuna para cruzar a USA.