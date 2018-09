Maestros protestan en Coahuila por Ley de Pensiones

El contingente de unas 200 personas partió del Congreso del Estado, amurallado por policías desde la media noche y al llegar al Palacio, encontraron puertas cerradas, vallas y policías antimotines.

Policías estatales y ministeriales desalojaron durante la madrugada de hoy a los maestros que mantenían tomado el Congreso de Coahuila para exigir que se vote un dictamen que elimina artículos anticonstitucionales de la Ley de Pensiones del Magisterio.



Gustavo Lara, dirigente del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Narro, dijo que, ante los oídos sordos, responsabilizan al Gobernador Miguel Ángel Riquelme, y al Secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, de las muertes de personas hospitalizadas que no tienen medicamentos.



Los maestros y trabajadores reclaman la falta de voluntad del Gobierno estatal y de los diputados, a que el Congreso dictamine cambios a la Ley de Pensiones, que establecen cobros extra a jubilados y pensionados, así como la falta de medicamentos y una quiebra al sistema de pensiones.



Roxana Cuevas, dirigente del Sindicato de Académicos de la Narro, dijo que dentro del contingente han identificado al menos 17 personas vestidas de civil, algunas de ellas armadas, que no pertenecen a los profesores ni trabajadores en la marcha.



"Es claro que buscan intimidarnos, pero no lo logran", dijo.



Lamentó que, mientras la inseguridad es un problema de los coahuilenses, el Gobierno destine policías, patrullas y agentes de la Fiscalía General, a intimidar a los maestros.



"Esto habla del interés que tienen por intimidarnos, en lugar de trabajar en dictaminar la ley o en buscar soluciones para más de 50 mil beneficiarios del Servicio Médico en Coahuila", declaró.



Seguidos por agentes de la Fiscalía y policías estatales, los manifestantes dejaron Palacio de Gobierno y marcharon por las calles del centro, que debieron ser cerradas por policías de Tránsito.



Luego de que encontraron el Palacio de Gobierno rodeado por vallas, los manifestantes advirtieron que dentro de los métodos para presionar al Gobierno está el bloqueo de carreteras federales.



'Protegen' Congreso



Para "proteger" al Congreso de los maestros, en su mayoría mujeres de la tercera edad, el Gobierno de Coahuila envió a policías armados con fusil y pistola, chaleco antibalas y casco a rodear el Congreso, además de vallas metálicas, policías antimotines y policías ministeriales armados.



Adicionalmente, la Fiscalía General del Estado envió a agentes armados y vestidos de civil a vigilar los movimientos de los maestros y las manifestaciones que realizaron hoy en el Congreso y el Palacio de Gobierno.



En torno al edificio del Congreso se instalaron vallas que cerraron dos calles, dentro de las cuales hay policías estatales antimotines, además de policías armados.



Adicionalmente, en el exterior se colocaron agentes de grupos especiales armados con fusil y pistola, incluidos varios cargadores para cada arma que portaban.



En total eran más de 50 agentes los que custodiaban el Congreso.



Frente al Congreso, del otro lado del Bulevar Francisco Coss, una veintena de profesores, adultos mayores principalmente, mantenían un plantón para insistir en que los diputados sometan a votación cambios a la Ley de Pensiones que por ahora establecen cobros extra a pensionados y jubilados por recibir servicio médico.



En un comunicado, los diputados del PAN y de Unidad Democrática de Coahuila condenaron el uso de fuerza para someter la manifestación magisterial.



En cambio, el presidente de la Junta de Gobierno, el priista Jaime Bueno, envió un comunicado rechazando que haya existido violencia en el desalojo del edificio legislativo, aunque el Diputado no estuvo presente.