Maestros no votarán por el PRI: Juan Díaz

Yo estoy seguro que el magisterio no va a votar por sus agresores, por quienes lo han agraviado, por quienes han generado la incertidumbre laboral . José Luis Coronado Alvarado, vocero de Nuevo Sindicalismo

Cd. Victoria, Tam.-El movimiento Nuevo Sindicalismo al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la) consideró que a pesar de que el secretario general Juan Díaz de la Torre comprometió el respaldo del magisterio a un candidato presidencial, estos deberán de votar libremente dado el rechazo generalizado hacia la

"En el caso del magisterio no hay una posición muy clara, los maestros durante este sexenio hemos sido profundamente agraviados, ningún país ataca tanto a sus maestros como lo hizo el gobierno de Peña Nieto", comentó el vocero de Nuevo Sindicalismo en la Sección XXX del SNTE, José Luis Coronado Alvarado, "perseguir, satanizar, incluso asesinar, romper la libre manifestación de las ideas, y no me refiero nada más a los compañeros del sureste, me refiero a todas las voces de maestros del país que piensan diferente".

De nueva cuenta Coronado Alvarado apuntó que la Reforma Educativa se trató en realidad de una reforma laboral la cual puso en riesgo la permanencia de los docentes en sus fuentes de trabajo, "habrá candidatos que le jueguen a dar la vuelta y decir que no es ataque contra los maestros pero luego resulta que no tienen un discurso novedoso, el único discurso novedoso es ´adelante la Reforma Educativa y los maestros serán respetados´ pero nada más es de dientes para afuera".

La corriente crítica Nuevo Sindicalismo se manifestó en contra de la Reforma Educativa desde sus orígenes por lo cual José Luis Coronado hizo nuevamente un llamado a los docentes para que razonen su voto a pesar de los intentos corporativistas de la secretaría general del SNTE.

"Antes el Sindicato les permitía votar por quien quisieran y hoy los maestros no pueden votar por sus agresores, por quien los han agravado por quien les genere incertidumbre laboral", cabe recordar que el partido Nueva Alianza, mayoritariamente magisterial, va en coalición con el Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista con José Antonio Meade Kuribreña como candidato en la elección presidencial, "yo estoy seguro que el magisterio no va a votar por sus agresores, por quienes lo han agraviado, por quienes han generado la incertidumbre laboral".