Maestros no quieren ir armados a las aulas

Durante toda la semana en el aula del profesor Brady Shutt, al norte de Iowa City, sus alumnos no han dejado de hablar sobre los tiroteos en escuelas.



Ayer, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso armar a los maestros para así frenar la violencia a raíz del tiroteo ocurrido en Parkland, Florida, donde un joven asesinó a 17 personas.



Después de conocer la noticia el profesor cuestionó a sus estudiantes sobre la medida.

"¿Se refiere a armar maestros? ¿maestros como usted? ¿por qué un maestro tendría un arma en la escuela?", dijeron a Shutt, quien también fue cuestionado por la futura relación profesor alumno.



El profesor se opuso profundamente a la propuesta de Trump, en particular por la idea de que los fondos federales deban ser utilizados para capacitar maestros para su capacitación en armas, cuando los educadores, dijo, tienen muchas otras necesidades en las aulas.



Incluso en zonas del país donde la población está familiarizada con las armas, como la Indiana rural, los maestros reaccionaron con alarma ante el plan del Presidente.



"Siento que se dio por vencido y dijo, 'esta es la nueva normalidad', en lugar de decir en primer lugar: '¿Cómo podemos evitar que esto suceda?'", dijo la la profesora Teresa Meredith.



"Como docente, se supone que debo enseñar y amar, educar y nutrir".



Una reunión originalmente organizada para planear clases en la escuela primaria de Wellstone en Minnesota

terminó convirtiéndose en un debate sobre la decisión de Trump; ni un solo maestro en la sala apoyó la idea.



Asimismo, varios profesores, como Skye Warren, que enseña en la escuela Third Ward de Houston, inundaron Twitter en oposición al plan del Presidente, preocupados por que las armas colocadas en las escuelas terminen lesionando a los estudiantes.



"Nuestros niños ya están expuestos a muchos de estos crímenes violentos", dijo la profesora Warren.



"Es inaceptable que no tengan un espacio seguro como las escuelas. "



En 2012, luego de la masacre contra alumnos de la escuela primaria Sandy Hook, en Newtown, Connecticut, se planteó una idea similar, sin embargo, las organizaciones educativas más grandes de Estados Unidos lo rechazaron de inmediato.



"Las armas de fuego en las manos de los directores y los maestros podrían hacer más daño que bien", dijo la Asociación Nacional de Directores de Escuelas Secundarias en un comunicado de diciembre de 2012.



"Para ser eficaz, las escuelas deben ser percibidas como refugios seguros", afirmó Tom Kuroski, presidente de la Federación de Maestros de Newtown.



Kuroski afirmó que no concebía cómo una medida de este tipo hubiera evitado la masacre de Sandy Hook.



Sin embargo, añadió que estaría a favor de contratar a agentes de la ley retirados o veteranos militares, aquellos entrenados en el uso de un arma, para ayudar a asegurar las escuelas, una medida que también sugirió Trump después de la reunión con las víctimas de Parkland.



La oposición también vino de los líderes de los grandes distritos escolares.



"El mero pensamiento de que los maestros deberían estar armados para evitar la violencia es completamente ilógico y solo hará que nuestros estudiantes y maestros sean menos seguros", dijo Tommy Chang, el superintendente de las Escuelas Públicas de Boston, en un comunicado.



"El verdadero problema sigue siendo el acceso a armas de fuego".



Rocky Hanna, el jefe de un gran distrito escolar de Florida que abarca Tallahassee, dijo que no había hablado con una sola persona en la educación o la policía que creía que era una buena idea.



"Los maestros son educadores, no guardias de seguridad", dijo Hanna.