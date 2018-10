Valle Hermoso, Tam.- Los maestros de Valle Hermoso no pueden forzar a los estudiantes a participar en la tradición del altar de muertos en las escuelas, así lo manifestó una madre de familia integrante de la mesa directiva de una escuela secundaria, quien pidió que su nombre no se publicara.

Para evitar una confrontación o burlas hacia su hijo, la madre de familia que no quiso identificarse, dijo que los maestros no pueden forzar a los menores a participar en los altares y no por el hecho de las creencias, sino porque dijo, no hay suficiente recurso para gastar en esta tradición.

"No es porque no este bien o porque no crea en las tradiciones, sino que hay muchos padres de familia que estamos atravesando por una crisis y no podemos gastar dinero en ese tipo de festejos", dijo la entrevistada.

Explicó que tanto en escuelas primarias, como en las secundarias, los maestros están prácticamente obligando a los estudiantes a participar con vestimentas de catrín o catrina, así como a llevar artículos para el armado de los altares de muerto, por lo que dijo, no es justo que los padres o los mismos menores se preocupen por tener que participar para obtener una puntuación en un tema que aseguró, no es relevante o de educación básica.