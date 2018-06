Maestros se manifiestan nuevamente en la SET. Demandan el pago de sus salarios

Han liquidado a varios compañeros cuando les pagan cuatro o tres quincenas pero les deben doce . Francisco Emmanuel Izaguirre Paulín, maestro en Nuevo Laredo

Cd. Victoria, Tam.- Alrededor de 50 maestros de preescolar, primaria y secundaria de diferentes municipios de la entidad se manifestaron la mañana de este lunes en las oficinas de la Secretaría dedeen la capital, como parte de las protestas en esa dependencia por el retraso en el pago de nómina.

"Son cinco ya los meses que no he recibido salario, yo soy maestro de Reynosa y trabajo en Nuevo Laredo, tenemos gastos de renta, de luz, de agua, y lamentablemente no tenemos sustento, estamos trabajando por amor al arte", dijo Francisco Emmanuel Izaguirre Paulín, maestro de la escuela primaria Miguel Hidalgo de Nuevo Laredo; "nos alegan que son cambios de un nuevo sistema, pero lo que queremos exigir es que nos hablen claro", dijo.

Los docentes solicitaron una entrevista con el titular de la dependencia estatal, Héctor Escobar Salazar, quien en mayo había asegurado que paulatinamente serían solventados los retrasos con los que se cuenta; por su parte el secretario general de la Sección XXX del SNTE, Rigoberto Guevara Vázquez, reveló que serían hasta diez mil los docentes que en algún momento se quedaron sin recibir remuneración por sus servicios.

"Pero nos dicen que en una quincena, o que la siguiente quincena, y que la otra quincena, y nosotros queremos que nos hablen bien y lo que queremos hacer es hablar con el doctor Escobar", reiteró el profesor Emmanuel Izaguirre Paulín.

"Probablemente vamos a esperarnos aquí todo el día o la cantidad de tiempo que sea necesaria hasta que nos atiendan y sobre todo que nos solucionen".

No obstante el vocero del grupo de trabajadores de la Educación dijo que por el momento no se tiene contemplado llevar sus asuntos ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje al Servicio de los Trabajadores del Estado y de los Municipios de Tamaulipas.

"No nos vamos a retirar hasta que nos den nuestro salario y obviamente en su totalidad porque han liquidado a varios compañeros cuando les pagan cuatro o tres quincenas pero les deben doce".