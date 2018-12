Maestros jubilados realizan megabloqueos en Hidalgo

Maestros jubilados de Hidalgo realizaron un megabloqueo en al menos 15 puntos carreteros de toda la entidad en demanda de que el gobierno estatal cumpla con la entrega de un bono anual por seis mil 500 pesos, dinero que señalan las autoridades estatales, suma 100 millones de peso y con el que no se cuenta.



La toma de carreteras afecta las vías México-Pachuca, México-Pirámides, México-Tampico, Ixmiquilpan, México-Laredo, Pachuca-Tulancingo, Actopan, Mixquiahuala Real del Monte, Álamo-Tamazunchale, Tula, Corredor de la Montaña, Arco Norte, así como las carreteras en Mixquiahuala, Progreso, Tepatepec.



Los trabajadores jubilados y pensionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) señalaron que son alrededor de 14 mil jubilados los afectados, a quienes no se les ha entregado el bono de fin de año.



Los bloqueos y manifestaciones se realizaron en los siguientes puntos Pachuca; de carretera México-Pachuca, a la altura del bulevar Las Torres, Tolcayuca, de la carretera México-Pachuca, al lugar conocido como Los Ángeles.



Gobierno no puede pagar bono



El gobierno de Hidalgo dio a conocer que se encuentra imposibilitado de poder realizar el pago de bono de fin de año, al personal jubilado del Sindicato de Maestros, ya que las autoridades federales no reconocieron esta prestación que en la entidad es de alrededor de 100 millones de pesos.



A través de un comunicado, el Gobierno estatal encabezado por Omar Fayad, dio a conocer que el bono es una prestación que se autorizó en administraciones pasadas, sin embargo al no ser docentes en activo no fue reconocida por el gobierno federal, quien desde el 2015 administra la nómina educativa.



Se informó que en los cierres del 2016 y 2017 el ejecutivo estatal pudo hacer esta cobertura en el pago, ya que mediante "un esfuerzo solidario", se destinaron recursos para este propósito, por los dineros que la Federación asignaba como apoyo al cierre de ejercicio.



Para este año la determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de no liberar recursos a esta entidad, el gobierno no tiene la solvencia financiera para cubrir el pago de este bono.

De esta manera el estado hizo un llamado a los maestros para que reconsideren su decisión de manifestación y lo hagan ante las autoridades federales, ya que Hidalgo no puede cumplir con un pago que es de recursos federales.



Son más de 14 mil 500 jubilados los que anualmente recibían un bono por seis mil 500 pesos.