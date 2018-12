Maestros bloquean Secretaría de Educación de Tabasco; exigen bono

VILLAHERMOSA, Tab.

Maestros del sistema Telesecundaria en el estado, mantienen bloqueadas las instalaciones de la Secretaría de Educación de Tabasco (Setab), exigiendo se les pague el bono anual C37, pero que además se les garanticen que las prestaciones y salarios de fin de año se les otorgará en tiempo y forma.

Desde temprano, más de mil docentes encabezados por sus líderes sindicales, bloquearon las entradas de la dependencia estatal y decidieron cerrar la avenida Gregorio Méndez Magaña, en protesta porque el citado bono debieron pagarlo desde el mes de noviembre, sin embargo, ninguna autoridad a este día les había dado una explicación del retraso.

La secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 29, María Elena Alcudia Gil, afirmó que por parte de su organización convocarán a los 5 mil maestros, personal administrativo e intendencia, para que protesten este jueves en caso de que no haya una respuesta positiva por parte del gobierno estatal, lo que afectaría a los alumnos de las 5 mil escuelas de dicho subsistema.

"Estaré convocando a toda nuestra estructura y a todos nuestros trabajadores que forma parte de la sección 29. Por supuesto que en este momento hemos sido enfáticos que nuestros compañeros están cumpliendo con el deber, pero por supuesto que estaríamos juntando toda una estructura de la organización sindical para que nos paguen", indicó.

En tanto que el líder del SITEM, Diego Animas, aseguró que van a esperar la respuesta de las autoridades educativas, sin embargo advirtió que de no tener una respuesta positiva, convocaran a un paro estatal, por lo que se estarían quedando sin clases más de 30 mil alumnos.

Más protestas

Por su parte, trabajadores del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco (Infortab), mantienen bloqueada la avenida Paseo Tabasco, en protesta porque no han recibido el pago del retroactivo al incremento salarial, el bono del servidor público, el bono de uniformes, prima vacacional y además que se les garantice que sus prestaciones de fin de año serán cubiertas en su totalidad.

Salud

Este miércoles trabajadores federales y estatales de la Secretaría de Salud se declararon en huelga de brazos caídos, en protesta porque no se les han pagado bonos y también ante el temor que sus prestaciones de fin de año no sean cubiertas. Son más de mil 700 empleados de la dependencia que se mantienen en paro y se le podrían sumar más debido a que no hay una respuesta del gobierno estatal.