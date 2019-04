Maestros al margen de Gordillo

Algunos maestros de la ciudad de Reynosa prefirieron mantenerse en reserva y no emitir ningún pronunciamiento sobre el eventual regreso al SNTE de la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo Morales, ya que afirman que ´´es mejor no meterse en pleitos internos´´.

A nivel nacional simpatizantes del grupo afín a la maestra han lanzado voces de que sea nuevamente la dirigente nacional de la agrupación y exigen elecciones.

"Como dicen, si mamá y papá se pelean en la casa, no nos metemos, entonces, si están pelando mamá y papá en el sindicato a nosotros no nos corresponde, son cuestiones que no están a nuestro alcance", dijo José Hiram Rodríguez Limón, director de educación municipal y maestro.

Actualmente la dirigencia del SNTE está a cargo de Alfonso Cepeda Salas, pero grupos de maestros ya piden elecciones inmediatas.

"Yo como maestro les puedo decir, no nos corresponde, son cuestiones que no están a nuestro alcance, mis respetos para la señora, lo que tenga que hacer, adelante, pero en caso del sindicato no nos metemos", recalcó.

Por el momento siguen las luchas internas en el sindicato de maestros, aunque no todos emiten su opinión al respecto.