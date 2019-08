Maestro violador sigue sin castigo

Altamira, Tam.- Una niña de 7 que presuntamente fue abusada por un profesor de primaria no está estudiando debido a que se le ha negado el acceso en cinco escuelas y en la única en la que logró entrar el ciclo pasado, fue víctima de discriminación de parte del personal docente; el profesor acusado no ha sido requerido por la justicia pese a que existe una denuncia ante la Unidad General e Investigación Número 2 de Altamira.

Gabriela Ibarra Lozano, protectora de los derechos humanos de las mujeres y niños, recordó que este caso se dio a conocer el 24 de septiembre del 2018, en el que padres de familia cerraron el plantel denominado Clemente Rivera Moctezuma del sector Arboledas para no permitir el acceso al profesor de nombre Misael "N", así como a la directora, quien desde un principio lo protegió, al igual que el Centro Regional de Desarrollo de la Educación y el actual diputado local Arturo Esparza.

De acuerdo a lo informado, el profesor le hizo tocamientos a la niña cuando se encontraba en los sanitarios, por lo cual la madre de la menor Aracely "N" se percató por un cambio de ánimo de la menor y al indagar, conoció la causas.

Ibarra Lozano, dijo que la madre de la menor presentó la denuncia ante la Unidad General de Investigación Número 2 en este municipio con número de carpeta de investigación NUC 971/18 y ésta no ha prosperado, además no saben qué sucedió con el profesor acusado.

"Nos ha llamado mucho la atención es que el Crede ha tratado siempre de proteger estas informaciones, ya que podemos recordar que en un principio antes de que la mamá presentará la denuncia el mismo encargado del Crede en ese entonces había dicho que como los papás no habían presentado una denuncia, pues todos estos hechos eran falsos y el mismo maestro Misael era quien iba a presentar una denuncia por difamación", dijo la también abogada.

"No se había hecho la denuncia porque el mismo director de la primaria les había dicho a los papás que no denunciaran hasta que no se platicara y viera, o si únicamente la niña requería apoyo de un psicólogo en si esto es lo que el Crede ha hecho tratando de ocultar en donde está el maestro, no sabemos si a la fecha actual sigue dando clases".

Refirió que la denuncia fue presentada el 4 de octubre por el delito de abuso sexual infantil, pero a la fecha no hay una vinculación a proceso.

VÍCTIMA DE DISCRIMINACIÓN

Explicó que cuando ocurrió este lamentable hecho, la madre de la menor decidió sacarla del plantel e intentó colocarla en otras 5 instituciones, sin embargo le negaron el acceso; sólo en una nueva creación en el Fraccionamiento Valle Esmeralda fue aceptada, pero ahí –asegura- es víctima de discriminación por parte de los maestros.

Esta situación ha obligado a la mujer a no reinscribirla en esa escuela, por lo que mejor buscará otras opciones para que su hija continúe con sus estudios.

"La niña volvió a sufrir acoso escolar algo de discriminación por parte de la directora, ya que pues el trato que recibió la niña desde que llegó fue siempre muy marcado, aquí hay que recordar que la niña pasó por hechos traumáticos en su vida que le han marcado muchas repercusiones y a nivel emocional... Más porque la niña debe de tener un cierto apoyo por parte de sus maestros, cosa que no sucedió en esta primaria" concluyó.