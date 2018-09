Maduro podría ser derrocado fácilmente por el ejército venezolano: Trump

Nueva York, EUA.- El presidente estadunidense Donald Trump aseguró hoy que las fuerzas armadas venezolanas podrían derrocar con facilidad al régimen del presidente Nicolás Maduro si así lo quisieran, sugiriendo que sería innecesaria una intervención extranjera para lograr ese objetivo.



"Es un régimen que francamente podría ser derrocado muy rápido por el ejército (venezolano), si el ejército decide hacer eso", dijo Trump al ser consultado sobre la peligrosidad que el régimen de Maduro representa para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En un intercambio con periodistas durante la reunión bilateral que sostuvo aquí con el presidente de Colombia, Iván Duque, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, Trump se mofó de la actitud del ejército en agosto pasado, frente a un fallido atentado contra Maduro.

"¿Vieron como el ejército se dispersó tan pronto como oyeron la bomba explotar sobre sus cabezas? Los soldados corrieron buscando refugio. Eso no es bueno" dijo, volteando hacia su jefe de Gabinete, John Kelly, presente en la sala, para cuestionarlo sobre su opinión al respecto.

El mandatario contrastó la respuesta de las fuerzas armadas venezolanas con la que hubieran tenido las estadunidenses en una situación similar.

"No creo que los Marines hubiera corrido. ¿Qué piensa general Kelly? ¿Hubieran corrido los Marines al estallar una bomba? Ellos no saben hacer eso. ¿Saben que harían? Hubieran corrido hacia la bomba, ¿verdad?, eso es incluso mejor", dijo después de escuchar a Kelly decir que los Marines "no saben correr".

Venezuela fue uno de los pocos países que Trump aludió durante su discurso ante el plenario de la Asamblea General, poco antes de que su gobierno anunciara nuevas sanciones contra integrantes del régimen venezolano y allegados a Maduro.

Estos incluyen a la esposa del mandatario y exprocuradora de Justicia, Cilia Adela Flores de Maduro; la vicepresidenta Delcy Rodríguez; el ministro de Comunicaciones e Información, Jorge Jesús Rodríguez Gómez, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Trump dijo que su gobierno se mantiene atento a la situación en Venezuela, calificando de "horrible" e inaceptable la crisis humanitaria que el país vive.

Sobre la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos para derrocar a ese gobierno, Trump aludió responder de manera directa.

"No quiero decir eso. No quiero hablar sobre el ejército. Porque debería hablar del ejército. No voy a decir lo que decía el presidente Obama. Él solía decir exactamente lo que iba a hacer, y luego era 10 veces más difícil hacerlo. Yo no voy a hacer eso", apuntó.