Madura Bebe Rexha

El crecimiento y evolución de Bebe Rexha como artista, además de como mujer, se puede definir fácilmente a través de su música, pues desde sus inicios la neoyorquina ha plasmado cada una de sus etapas en producciones como los EPs I Don't Wanna Grow Up y el doble All Your Fault, junto con su debut, Expectations.

Y si bien su constante ha sido mostrarse siempre honesta y vulnerable, hoy lo logra en una forma mucho más madura y conciliadora a través de su segundo disco, Better Mistakes, disponible desde este viernes, en el que se reconoce perfectamente imperfecta pese a contar con 27 millones de escuchas mensuales en Spotify y tener 8.5 millones de suscriptores en su canal de YouTube.