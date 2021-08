Madruguete e intento de un golpe de estado

AMLO, en su intento renovador, se topó con la realidad. Hasta aquí llegó. Su acción se estrelló con un muro infranqueable: los jueces de amparo. No tiene para dónde hacerse. Su maniobra, la encaminada a controlar al judicial a través de comprar el sometimiento de su presidente, quedó al descubierto; también su eventual intento de continuar en el poder a través de un artículo transitorio.

Los jueces de amparo, sobre todo los que se dedican a las materias administrativa y de competencia, nunca habían concedido tantas suspensiones. Alguien dirá: la están otorgando sólo por molestar; están dispuestos a otorgarlas aun cuando no se les solicite. AMLO sabe que con estos jueces no va a ir a ninguna parte. El apoyo que tuvo en las urnas en 2018 no le fue suficiente para realizar los cambios radicales que pretendía. Estoy hablando en tiempo pasado. Carece del poder para hacerlo. Estamos ante una administración federal fracasada.

En las elecciones de junio próximo ni el mejor de los escenarios le permitirá llevar adelante sus cambios. Sólo un golpe de estado encaminado a someter a los jueces lo salvará del fracaso. Le urge deshacerse de ellos. Lo intentará sometiendo totalmente al Consejo de la Judicatura Federal. El Congreso de la Unión, con unos cuantos exlegisladores encarcelados, quedó bajo su control.

APRUEBAN TRANSITORIO

AMLO, por torpeza, gastó su pólvora en infiernitos. No se puede cambiar todo y, además, intentar llevar a la gubernatura a gente como Félix Salgado Macedonio o Clara Luz Flores Corrales; y, además, hacer un aeropuerto que no va a funcionar, una refinería innecesaria y un tren incosteable.

Se produjo un madruguete. Ahora que han pasado algunos días conviene analizarlo. El jueves 15 de abril, en una maniobra digna del PRI en sus mejores tiempos, el Senado de la República aprobó un transitorio. Por virtud de éste, de ser aceptado por los diputados, se prorrogaría en dos años el plazo para el que fue electo el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia y que, por serlo, también lo es del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura.

Los priistas protestaron. No sé si lo hicieron por el hecho de que los morenistas y sus aliados se apropiaron de sus mañas y chicanadas. Esa es la explicación más viable. No creo que no lo hayan hecho por un auténtico celo democrático que adquirieron en la soledad de su destierro del poder. Otros políticos también protestaron, al parecer por un auténtico ánimo democrático.