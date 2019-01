Madrugan a Blanco con presupuesto

"Nosotros nos vamos a dedicar a ver las necesidades de la gente, si los diputados no quieren aprobar y se quieren hacer la víctima defendiendo a la ciudadanía que se pongan a trabajar". Cuauhtémoc Blanco, Gobernador de Morelos

Cuernavaca, Morelos

El Congreso de Morelos aprobó ayer en la madrugada el paquete económico estatal para 2019, con diversas modificaciones al proyecto presentado por el Gobernador Cuauhtémoc Blanco.

El llamado bloque G-15 -integrado por diputados de Morena, PT, PRD, MC, Panal, PSD y Partido Humanista- aprobó el dictamen correspondiente a las 2:30 de la mañana, en ausencia de los 5 legisladores de PES-incluido el presidente del Congreso, Jesús Sotelo-, PRI y PAN que han respaldado a Blanco.

En sesión extraordinaria encabezada por Blanca Sánchez Arano, del Panal, se aprobaron la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2019, por un monto de 25 mil 699 millones de pesos, y reformas a la Ley de Coordinación Hacendaria para la distribución de recursos a los municipios de nueva creación.

Se rechazaron en tanto las propuestas del Gobierno estatal en materia de reemplacamiento y concesión de servicios públicos.

El Gobierno de Morelos tiene 10 días para analizar el presupuesto aprobado, a partir de que le sea notificado, y realizar en su caso observaciones.

Blanco analiza vetarlo y trabajar con el de 2018.

"Ni yo ni los secretarios le vamos a hacer daño a la ciudadanía, nosotros nos vamos a dedicar a ver las necesidades de la gente, si los diputados no quieren aprobar (lo que les mandamos) y se quieren hacer la víctima defendiendo a la ciudadanía que se pongan a trabajar", indicó el Gobernador en rueda de prensa.

"Hay qué ponernos a trabajar, hay que ponernos de acuerdo pero siempre va a pasar esto, intereses de muchas personas, lo único que le digo a la gente, a los ciudadanos, es que no les voy a fallar. Todo esto es decisión de ellos, no de nosotros, no le vamos a hacer daño a la gente".