Madrina de lujo

Ciudad de México.

Emocionada y abrazando a parte del elenco de "La Jaula de las Locas", la cantante Lucero declaro: "me he impresionado con este montaje, no tenía idea de que trataba la obra, nunca la había visto, pero estoy impactada, es increíble como entregan el alma en el escenario, espero que la sigan viniendo a ver y que esto no se acabe nunca, que sean cientos y cientos de representaciones".

La intérprete de "Electricidad" fue la encargada de develar la noche de ayer la placa por mil representaciones de "La Jaula de las Locas", que desde 2015 ha tenido varias temporadas exitosas no sólo en el Teatro Hidalgo, también en el Teatro Manolo Fábregas.

UN HONOR

"Es un placer ver que en México se puede hacer algo tan grande y tan bonito", dijo Lucero después de disfrutar de la función, donde ya es costumbre ver como el público se pone de pie para aplaudir a su elenco, en especial a su protagonista Mario Iván Martínez.

Previo a esta ceremonia la llamada "Novia de América", caminó sobre la alfombra roja del evento del brazo de Juan Torres, productor de este musical.

Lucero habló de la fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, donde aparece sin maquillaje y luciendo sus arrugas con orgullo.

"Me gusta mostrarme un poco al natural porque mucha gente me conoce muy bien, es una confianza que nos tenemos el público y yo, además ¿qué voy a esconder? Todas las mujeres tenemos defectos y virtudes y yo lo que trato es compartir momentos que me parecen bonitos".

LUCE NATURAL

También explicó que a ella no le gusta recurrir a recursos como el botox para lucir más joven, primero porque le da miedo y segundo prefiere lucir natural.

"No creo que haya una mujer de 50 años que tenga menos arrugas que yo, si lo hay es que usan mucho botox y se ven raras. A mí no me gusta y es lógico el paso del tiempo, yo prefiero envejecer con dignidad; yo no sé si algún día decido hacerme un arreglo pero por el momento me siento bien".

40 AÑOS DE CARRERA

Hablando de edad, Lucero comentó que el 17 de febrero cumple 40 años de carrera, lo que dará inicio a un año de festejos como su presentación en el Auditorio Nacional el 6 de junio, donde posiblemente tenga como invitados a los artistas que la acompañaron en el disco Sólo me faltaba tú, como Carlos Rivera, Banda Los Recoditos o Melendi, pero es algo que aún está en proceso.

Sobre su regreso a las telenovelas con los productores Nicandro Díaz o Carla Estrada, la exesposa de Manuel Mijares dijo:

"Han dicho que voy hacer como 100 novelas, pero ninguna voy hacer, pero cuando eso suceda se los voy a contar directamente, porque no tengo por qué guardarlo en secreto al contrario. He tenido pláticas con muchos productores, que me han hecho el favor de ofrecerme proyectos, ninguno se ha ajustado a lo que me gustaría hacer, en cuanto a tiempos, en fin".