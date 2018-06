Madres de familia exigen auditoría. Escuela Antonino Rodríguez Cruz

Madres de familia de la escuela Antonino Rodríguez Cruz de la colonia Nuevo México ITAVU, están exigiendo una auditoria, pues aseguran que no se rinden cuentan claras de las aportaciones que hacen.

Indicaron que el director José Juan Ramírez Soto, se niega a ofrecerles cifras de los recursos que han ingresado y de lo que se ha hecho con ese dinero.

"No nos dice en qué se invirtió el dinero de años atrás, no nos toma en cuenta par hacer la mesa directiva. Lo que pedimos es que rinda cuentas para que sepamos en lo que se ha gastado".

Además informaron, se les están cobrando 900 pesos de inscripción y muchos de los padres, no pueden pagar.

"Nos dijo que son 700 pesos de inscripción, cien pesos de exámenes y cien para comprar bloques para terminar de bardear la escuela. El tiene seis años en la escuela y nunca terminó de hacer las mejoras".

Manifestaron que el director pone la cifra que se va a pagar y aunque no hace juntas de padres, todos tienen que pagar o los niños quedan fuera del plantel.

´Queremos que pasen las autoridades a ver la escuela, no hay agua, no hay conserje. Hemos ido al Centro Regional de Educación pero no nos reciben, por eso queremos que alguna autoridad atienda este caso".

Dijeron además, que debido a que este sector resulto inundado por las pasadas lluvias, existen familias que perdieron su patrimonio y por ende, no pueden costear el pago de inscripción.

Las madres de familia declinaron a dar su nombre por temor a represalias pero dijeron, es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto.