Madres de víctimas de feminicidio protestan frente a Palacio Nacional

Araceli Osorio Martínez, madre de la joven Lesby Berlín Rivera Osorio, asesinada hace dos años, lamentó que las autoridades no actúen contra los feminicidas ni tengan voluntad política para recibir y atender a los familiares de las víctimas.

"Porque aquí el mensaje es para el mundo, porque nos hemos cansado de exigir aquí (en Palacio Nacional) y ahora venimos para eso, para decirles que este gobierno en este país llamado México, no tiene tiempo para escucharnos, no ha tenido la voluntad política para escucharnos.

Que contrario a eso, hace unos días nos puso un muro enorme, que solo evidenció el mensaje que de por sí ya tenemos: que este gobierno no nos ve, no nos escucha y no le interesa. Ha roto el diálogo con la sociedad civil, ha roto el diálogo con las víctimas, y ante eso lo único que nosotras podemos hacer, que es mucho, es organizarnos, es acompañarnos unas a otras, es buscar de manera conjunta, es también buscar verdad y justicia", expresó.

Osorio Martínez, una de las voces que se ha levantado para convocar a diversos colectivos de estados como Sonora, Sinaloa y Chihuahua, puntualizó que a pesar de que en el discurso oficial hay un compromiso de combatir los feminicidios, en México se sigue asesinando a 11 mujeres al día, incluidas menores de edad y niñas.

"Nosotras no podemos permanecer en nuestras casas, porque ahora tenemos que darles voz hasta encontrarlas para que ellas nos digan qué fue lo que pasó, quién se las llevó, porque las mujeres y niñas no desaparecen, alguien se las lleva y tenemos que saber por qué y quiénes", enfatizó.

Junto con una veintena de madres de familia, Araceli Osorio exigió que se detenga y se les dé un castigo ejemplar a los responsables de los feminicidios que lastiman al país. "Tenemos que tener para esos responsables castigos ejemplares, sentencias justas, de la dimensión que tiene su desaparición, de la dimensión que tiene el asesinato de nuestras mujeres y niñas", advirtió.

En un mensaje ante los medios de comunicación, teniendo como escenario la fachada de Palacio Nacional rodeada por vallas metálicas, las manifestantes afirmaron: "Venimos aquí a recordarle cómo muchos días a las personas que tiene la responsabilidad de atender la violencia generalizada que existe en el país, que tienen una deuda enorme histórica con las víctimas, con las familiares que estamos aquí apelando a esta justicia patriarcal, a esta justicia que para nosotras no es justicia, y que sin embargo estamos aquí de manera muy digna, porque somos las que podemos darles presencia a las que de momento no están con nosotras y que no las está buscando el gobierno".