Madre pide cooperación para su hijo con cáncer

Miguel Alemán, Tam.- El pequeño Javier Adrián Castañeda Villarreal, de tan sólo 7 años de edad, podría perder la vista a causa de cáncer por un par de tumores que se le han formado en la cabeza, por lo que su madre está solicitando la cooperación de la ciudadanía en general para poder realizarle un tratamiento médico y evitar que su enfermedad avance y que quede ciego de por vida.

En base a los resultados de un estudio electro-encefalográfico digital realizado el 30 de agosto al niño, se le detectaron los dos tumores, de los cuales sólo uno es operable.

"Mi niño tiene un tumor de 2.5 y otro de 8.7 Hz. que le está afectando el nervio óptico; si a mi niño se le llega a reventar ese tumurcito, puede quedar cieguito, por lo que requiere de una operación, pero me sale muy cara, pues me costaría 386 mil pesos, pero hay otra opción de 156 mil pesos, que es ponerle un catéter para que drene y eso me sale más económico, aunque si pudiera juntar para la operación, sería mucho mejor", refirió la señora Blanca Azucena Castañeda.

"Si ese tumorcito se le llegase a reventar, mi hijo podría perder su vista y sería para toda la vida, porque el líquido que tienen alojado le va a quemar el nervio óptico", explicó la madre del menor, quien aclaró que ya le está faltando poco para poder reunir los 156 mil pesos de la segunda opción.

"Ya tengo como 15 días pidiendo cooperación casi todo el día, además de recibir ayuda de mi esposo, algunos amigos y familiares que hemos vendido de todo y se nos han unido para poder sacar adelante a mi hijo de esta enfermedad", señaló Castañeda, quien recordó que antes sólo le daba un medicamento orgánico, porque él antes sólo tenía el tumorcito de 2.5, el cual no es operable, pues lo tiene desde adentro", destacó la angustiada madre.

"De los dos tumores que tiene mi bebé, uno está muy adentro y no es operable, pero el otro que sí es operable, es al que le van a poner la válvula, porque lo tiene afuera, pero le está molestando el nervio óptico y puede perder la vista", aseguró la mujer residente del poblado Valadeces y que anduvo pidiendo colecta en la Avenida Emiliano Zapata de la zona centro en esta ciudad.

"Gracias a Dios, antes que juntaba para su medicamento, siempre me han ayudado, además mi hijo es un gran guerrero que está bendecido de Dios y esperamos que nos sigan ayudando para poder seguir con esta lucha, yo sé que es decisión de Dios y que es su última decisión", finalizó.

Si usted desea ayudar al pequeño Javier, puede hacerlo a través del número de cuenta 5204 1653 9464 8798 de Citibanamex, proporcionada por la madre del menor.