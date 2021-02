Madre guatemalteca espera 2 décadas para juicio por asesinato de hija

El homicidio motivó la creación en 2016 de la alerta Isabel-Claudina, un mecanismo de cooperación interinstitucional que ha ayudado a rescatar a cientos de mujeres desaparecidas. El otro nombre en el sistema de alerta es el de Claudina Velásquez Paiz, una joven de 19 años asesinada en 2005.

Pero los asesinatos han continuado en Guatemala. Como para subrayar el hecho, el miércoles se encontró el cuerpo de Sharon Jasmine Figueroa, de 8 años, en el norte de Guatemala. Había desaparecido un día antes mientras montaba en bicicleta en el patio trasero de su casa.

Según la Fiscalía de Guatemala, entre enero de 2020 y enero de 2021 recibieron en promedio cinco denuncias por día de mujeres desaparecidas y una por día de niñas desaparecidas.

Franco Sandoval dice que recuerda la muerte de su hija como si fuera ayer. Isabel se había ido de casa para trabajar en una tienda de ropa durante las vacaciones escolares el 16 de diciembre de 2001. Nunca regresó a casa.

Los fiscales dicen que Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo, de 39 años, buscaba una relación con el adolescente. Cuando ella lo rechazó, él la mató, dicen. Él niega cualquier participación en su asesinato.

Tanto en las muertes de Isabel como de Claudina, la policía se negó a tomar o investigar los informes de sus desapariciones porque no había pasado suficiente tiempo.

Franco Sandoval dice que intentó denunciar la desaparición de su hija de inmediato, pero la policía le dijo que tenía que esperar 48 horas. El cuerpo de Isabel fue encontrado dos días después en un terreno baldío con heridas en la cabeza, marcas de mordeduras y signos de abuso.

"Tenía signos de haber sido mordida", dijo la madre. "Realmente estoy sufriendo, pidiendo a Dios que su asesinato no quede impune".

En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al gobierno de Guatemala por el asesinato de Isabel y la falta de investigación y justicia en el caso.

Ha sido necesario casi dos décadas llegar a este punto por una variedad de razones, dijo el fiscal Max López. La escena del crimen estaba mal gestionada y contaminada. No se recopiló suficiente evidencia. El sospechoso era rico con conexiones y personas cercanas a él amenazaron a la familia de Isabel.

Bolaños Acevedo mintió a los investigadores sobre su paradero en las fechas del asesinato de Isabel y negó tener contacto con ella, dicen los fiscales.

También acusado en el caso está el oficial de policía Jorge Mario Ortíz Maquis por su papel en la chapuza de la investigación, pero murió menos de un mes antes de que comenzara el juicio debido a una enfermedad terminal.

"Hubo una investigación viciada, malas prácticas, una demora en la investigación e intimidación a los involucrados", dijo López, el fiscal.

La investigación fallida significa que hay poca evidencia científica en el caso, por lo que se basará en el testimonio de los testigos que vieron a Bolaños Acevedo acosar a Isabel y decir que fue la última persona vista con ella antes de su desaparición. Otro testimonio se refiere a la violencia contra la mujer.

Al menos 60 personas han sido convocadas como testigos por el gobierno.

Bolaños Acevedo participa en el juicio vía videoconferencia desde la cárcel. Está previsto que se reanude el próximo miércoles.

"Siempre pienso en cómo debió haber sufrido mi hija, esos días que no sabíamos nada de ella", dijo Franco Sandoval, molesto porque la gente ha tratado de culpar a su hija por su asesinato.

"Le di permiso para trabajar. No pensé que esto pasaría. Yo me enojo. Estoy frustrada por cuánto tiempo ha pasado, cómo la degradaron, diciendo lo peor ", dijo. "Para mí, ella era una niña. Pienso en él como un adulto, mordiéndola, diciendo: 'Este cuerpo es mío y ahora que no me sirve lo tiro'. El la mató."